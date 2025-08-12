Fulminanter Start in die neue Bezirksliga Hannover 4

– Foto: Philipp Reichelt

Der erste Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bot den Zuschauern einen torreichen Einstand in die neue Saison. Mehrere Teams setzten mit deutlichen Erfolgen gleich ein Ausrufezeichen.



Mit einem Blitzstart und konsequenter Chancenverwertung eröffnete der FC Springe seine Saison mit einem klaren 6:2-Erfolg über den TSV Goltern. Bereits nach zwei Minuten traf Mack zur Führung, Schulte und Sölter bauten den Vorsprung nach der Pause aus. Zwar kam Goltern noch einmal kurzzeitig heran, doch Springe entschied die Partie in der Schlussphase endgültig. Mit einem Blitzstart und konsequenter Chancenverwertung eröffnete der FC Springe seine Saison mit einem klaren 6:2-Erfolg über den TSV Goltern. Bereits nach zwei Minuten traf Mack zur Führung, Schulte und Sölter bauten den Vorsprung nach der Pause aus. Zwar kam Goltern noch einmal kurzzeitig heran, doch Springe entschied die Partie in der Schlussphase endgültig.



Ein spektakuläres Spiel bot der Aufsteiger aus Kirchdorf. Nach einem frühen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer, darunter ein Traumtor, von Silas Schwarzenstein drehte der TSV das Spiel eindrucksvoll. Trainer Pascal Biank sprach von einer „kalten Bezirksliga-Dusche zum Anpfiff“ und hob hervor: „Ab der 10. Minute hatten wir das Spiel komplett im Griff.“ TSV-Luthe-Coach David Oehmigen ärgerte sich über individuelle Fehler: „Wir gehen durch zwei Tore schnell in Führung, aber zwei klare Torwartfehler bringen Kirchdorf zurück. Danach haben wir im Grunde genommen nicht mehr stattgefunden.“ Am Ende stand ein verdienter 6:2-Heimerfolg.



Ihme-Roloven erwischte einen starken Tag und setzte sich mit 4:2 gegen den SV Arnum durch. Nach frühem Rückstand sorgten Pulido Leon, Geric und Tsitouridis für eine komfortable Führung. Arnumer Bemühungen in der zweiten Halbzeit reichten nicht, um das Spiel noch zu wenden.



Ein intensives, aber torloses Duell lieferten sich der MTV Rehren A/R und Türkspor Wunstorf. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen blieben Mangelware. Ein intensives, aber torloses Duell lieferten sich der MTV Rehren A/R und Türkspor Wunstorf. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen blieben Mangelware.



Leveste startete mit einem Auswärtssieg in Gehrden in die Saison. Romaus brachte die Gäste in Führung, Tiryaki glich nach der Pause aus. In einer umkämpften Schlussphase entschied Goede die Partie zugunsten der Gäste. Leveste startete mit einem Auswärtssieg in Gehrden in die Saison. Romaus brachte die Gäste in Führung, Tiryaki glich nach der Pause aus. In einer umkämpften Schlussphase entschied Goede die Partie zugunsten der Gäste.



Ein offener Schlagabtausch endete mit einem gerechten Unentschieden. Vespermann und Carduck trafen für die Gäste, Kruska und Bedey (per Elfmeter) glichen für Rinteln aus. Ein offener Schlagabtausch endete mit einem gerechten Unentschieden. Vespermann und Carduck trafen für die Gäste, Kruska und Bedey (per Elfmeter) glichen für Rinteln aus.



Enzen setzte ein Ausrufezeichen: Mit einem deutlichen 9:1-Erfolg über Egestorf II führte Müther die Gastgeber mit vier Treffern zum Kantersieg. Faul steuerte drei weitere Tore bei, der Ehrentreffer für die Gäste fiel erst beim Stand von 8:0. Enzen setzte ein Ausrufezeichen: Mit einem deutlichen 9:1-Erfolg über Egestorf II führte Müther die Gastgeber mit vier Treffern zum Kantersieg. Faul steuerte drei weitere Tore bei, der Ehrentreffer für die Gäste fiel erst beim Stand von 8:0.



Ein Auswärtssieg in beeindruckender Höhe gelang dem Absteiger aus Pattensen. Früh stellte die Elf die Weichen auf Sieg, zur Pause stand es bereits 0:4. Nach dem zwischenzeitlichen 1:4 von Sydow zogen die Gäste noch einmal das Tempo an und vollendeten zum 1:8-Endstand.