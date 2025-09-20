Fulminanter Schlussspurt des FCK

Sehr zur Freude der Zuschauer setzten beide Teams von Beginn an auf Offensive. Dabei kam die SG Oberes Blies in der 82. Minute zum 4:4-Ausgleich und verlor am Ende noch mit7:4

Janik Bellia, der Spielertrainer des FC Kutzhof, avancierte sich an diesem Abend mit seinen fünf "Buden" zum Spieler des Tages.

Der FCK fand zunächst nicht so gut in die Partie und der Gast hätte in den ersten 20 Minuten durchaus den Führungstreffer erzielen können. Danach allerdings ging die Heimelf durch die beiden Treffer von Janik Bellia und Besnik Zeka mit 2:0 in Führung. Nach dem Motto: "Tag der offenen Tür" ging es schließlich in Durchgang Zwei. Beide Abwehrreihen offenbarten eklatante Schwächen, welche vor allem von den gegnerischen Stürmern rigoros ausgenutzt wurden. Janik Bellia erzielte in dieser torreichen Partie gleich fünf Tore und auch sein Gegenüber Sebastian Gitzhofer traf dreimal ins Schwarze.