❗️Fulminanter Rückrundenauftakt❗️

Der FC Union Heilbronn gewann das erste Rückrundenspiel bei der SGM Mulfingen / Hollenbach II mit 7:0 und bestätigte damit den guten Eindruck der Vorbereitung. Doch auch dieser fulminante Auftakt gibt nur drei Punkte, sodass der Blick schon auf das erste Heimspiel im neuen Jahr gerichtet ist.

Der FC Union Heilbronn agierte hellwach und fokussiert und hatte schon früh die erste gefährliche Aktion, doch der Ball wurde zur Ecke abgewehrt. Diese konnten die ADLER in der 4. Minute für sich nutzen, als Nebojsa Simikic eine Hereingabe von Nils Wozny über die Linie köpfte. Drei Minuten später erhöhte der FCU auf 2:0, als ein Abschluss von Mert Gürbüz zur Seite abgewehrt wurde und Luciano Gruosso goldrichtig stand. Auf der Gegenseite konnte sich Marcel Susser auszeichnen, als er einen Schuss über die Latte lenkte. Doch an der Spielrichtung änderte sich nichts, der FCU gab den Ton an und hatte Pech, dass ein Abschluss von Lütfüllah Cümen auf der Linie geklärt wurde und ein Querpass am Außenpfosten landete. Doch mit zwei schönen Spielzügen erhöhte der FCU Mitte der ersten Halbzeit auf 4:0. Zunächst verwertete Nils Wozny eine Hereingabe von Luciano Gruosso am zweiten Pfosten und auch Nebojsa Simikic nutzte eine scharfe Hereingabe unserer Nummer 10 zur beruhigenden Führung. Danach verflachte die Partie etwas und die SGM hatte eine Großchance durch Jakob Scheppach, der Abschluss landete jedoch ebenfalls nur am Außenpfosten, sodass es mit 4:0 in die Pause ging.