❗️Fulminanter Rückrundenauftakt❗️

Der FC Union Heilbronn gewann das erste Rückrundenspiel bei der SGM Mulfingen / Hollenbach II mit 7:0 und bestätigte damit den guten Eindruck der Vorbereitung. Doch auch dieser fulminante Auftakt gibt nur drei Punkte, sodass der Blick schon auf das erste Heimspiel im neuen Jahr gerichtet ist.
Der FC Union Heilbronn agierte hellwach und fokussiert und hatte schon früh die erste gefährliche Aktion, doch der Ball wurde zur Ecke abgewehrt. Diese konnten die ADLER in der 4. Minute für sich nutzen, als Nebojsa Simikic eine Hereingabe von Nils Wozny über die Linie köpfte. Drei Minuten später erhöhte der FCU auf 2:0, als ein Abschluss von Mert Gürbüz zur Seite abgewehrt wurde und Luciano Gruosso goldrichtig stand. Auf der Gegenseite konnte sich Marcel Susser auszeichnen, als er einen Schuss über die Latte lenkte. Doch an der Spielrichtung änderte sich nichts, der FCU gab den Ton an und hatte Pech, dass ein Abschluss von Lütfüllah Cümen auf der Linie geklärt wurde und ein Querpass am Außenpfosten landete. Doch mit zwei schönen Spielzügen erhöhte der FCU Mitte der ersten Halbzeit auf 4:0. Zunächst verwertete Nils Wozny eine Hereingabe von Luciano Gruosso am zweiten Pfosten und auch Nebojsa Simikic nutzte eine scharfe Hereingabe unserer Nummer 10 zur beruhigenden Führung. Danach verflachte die Partie etwas und die SGM hatte eine Großchance durch Jakob Scheppach, der Abschluss landete jedoch ebenfalls nur am Außenpfosten, sodass es mit 4:0 in die Pause ging.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit dezimierte sich die Heimelf mit einer gelb/roten Karte aufgrund eines wiederholten Stempelns, sodass das Spiel damit so gut wie entschieden war. Zwar bemühte sich die SGM durchgehend um eine Ergebniskosmetik, allerdings verteidigte der FCU konzentriert bis zum Schluss und nutzte die sich bietenden Räume. Immer wieder brachen die ADLER über die Außen durch und kreierten damit gefährliche Aktionen. In der 63. Minute erhöhte Jon Ahmeti unmittelbar nach seiner Einwechslung mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck, in der 75. Minute nutzte Luciano Gruosso eine Hereingabe von Adrian Heinle zum 6:0 und Benjamin Hetemi veredelte eine Flanke von Luciano Gruosso in der 82. Minute zum 7:0-Endstand. In einer guten Mannschaft stach damit Luciano Gruosso heraus, der mit fünf Torbeteiligungen Mann des Spiels wurde.
Fotograf: Felixs Fotografie