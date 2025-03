Fulminante Aufholjagd: Unterföhring dreht kuriosen Rückstand

Die Unterföhringer begannen dominant und hatten auch Chancen, um selbst in Führung zu gehen. Dann aber kam Traunstein zweimal zum Abschluss und beide Male war der Ball drin durch Doppeltorschütze Dennis Hrvoic (19./30.). Mit dem 0:1 brachen die Unterföhringer ohne Not auseinander und verloren völlig den Faden. Nach dieser Phase mussten sie zur Pause froh sein, dass Traunstein nicht konsequenter nachgesetzt hatte. Mit einer größeren Hypothek als dem 0:2 wäre wohl nicht viel aus der Aufholjagd geworden.

Für Rückstände hatte man sich in der Wintervorbereitung mit der Dreierkette auseinandergesetzt und mit genau dieser Umstellung fand die Mannschaft in die Spur zurück und brachte Traunstein in schwere Turbulenzen. Der FCU kam binnen sechs Minuten durch die beiden Treffer von Mohamed Al Hosaini (51.) sowie den zur Pause eingewechselten Burhan Bahadir (57.) in die Partie zurück. Dazwischen hatte Maick Antonio noch eine Millionenchance vor dem fast leeren Tor.