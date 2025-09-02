Fulle-Kicker im Torrausch

– Foto: FKK

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Die Fulle-Kicker Kassel fegten die SG Söhrewald II mit 13:1 vom Platz – und mittendrin: Jannis „Ali“ Allendörfer. Der 21-jährige Stoßstürmer glänzte mit sechs Treffern und zeigte einmal mehr, warum er in dieser Saison schon bei zehn Toren steht. Der Rechtsfuß (1,85 m, 80 kg), der seine ersten Schritte beim SV Nordshausen machte, studiert Landschaftsplanung und tankt Kraft in Outdoor-Gyms. Im Interview spricht der Bayern-Fan über den furiosen Sieg, Kaltgetränke-Traditionen, seine Zukunftsziele und das Potenzial der Fulle-Kicker.

Von Beginn an hatten die Fulle-Kicker alles im Griff. „Ich bin, wie denke ich alle meine Mitspieler, siegessicher in die Partie gegangen. Aber dass es so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht. Wir haben einfach echt gut aufgespielt“, so Allendörfer nach dem Schlusspfiff. Die Zuschauer sahen eine Mannschaft, die gnadenlos ihre Chancen nutzte und sich auch von einem zwischenzeitlichen Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen ließ.

Auch neben dem Platz passte die Stimmung. „Tatsächlich musste ich mich an den Kaltgetränken nicht finanziell beteiligen. Die traditionelle Kiste nach dem Spiel und dass hier und da mal eins springen gelassen wird, hat meiner Tasche gutgetan“, lacht der Angreifer. Trotz seiner Trefferquote denkt Allendörfer nicht an einen Wechsel. „Ob und welche Begehrlichkeiten das weckt, ist mir ehrlich gesagt relativ schnuppe. Ich liebe meinen Verein und fühle mich sehr wohl in dieser fantastischen Mannschaft.“ Ein starres Karriereziel verfolgt er nicht – wohl aber eine klare Haltung: „Sky is the limit. Ich will einfach alles geben, und dann werden wir sehen, wie weit ich und mein Team es schaffen können.“