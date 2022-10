Fuldalöwen/Beisetal III - FSG Gudensberg III 2:3 (1:2)

Gudensberg III ist etwas cleverer und beschert den Fuldalöwen abermals keine Heimpunkte.

Bei neuem Flutlicht in Malsfeld waren die Gäste von Beginn an aggressiver in den Zweikämpfen und eine Feldüberlegenheit führte somit auch zur verdienten 2:0 Führung, obwohl der Handelfmeter etwas fragwürdig war. Die Fuldalöwen kamen nur selten in den gegnerischen 16er und so war es T. Wagner, der aus dem Nichts einen zu kurzen Querpass des gegnerischen Torwarts erlief und zum 1:2 einschoss.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich tatsächlich das Blatt und die Fuldalöwen machen das Spiel und übten ordentlich Druck aus und so spielte J. Fischer einen feinen Steilpass auf den schnellen T. Wagner, der vorm Tor eiskalt blieb und mit seinem zweiten Treffer zum umjubelten 2:2 (53.) traf. Aber die Freude währte nicht lang, eine nachlässige Deckung nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, versenkte S. Matthias am langen Pfosten mit dem Kopf zum 2:3 Siegtreffer für die Gudensberger Reserve.

Obwohl die Fuldalöwen noch einmal aufopferungsvoll kämpften sprangen neben einigen Ecken nur noch 2 gute Chancen durch den eingewechselten J. Mehring sowie T. Wagner im Nachschuss nach Kovacs Kopfball heraus.