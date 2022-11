Fuhrt ballert Weinsheim ins Halbfinale Mit drei Treffern und einer Vorlage hat Weinsheims Torjäger Christoph Fuhrt seiner Mannschaft fast im Alleingang zum Einzug ins Halbfinale des Kreispokals Eifel verholfen. Am Ende einer hartumkämpften Partie hatten die Gäste beim SV Speicher mit 4:3 (3:3, 0:1) nach Verlängerung die Nase vorne.

Gerade einmal zwei Wochen waren es her, da hatten sich beide Mannschaften in der A-Klasse mit 2:2 getrennt. Auch am Samstag sollte es nach 90 Minuten (noch) keinen Sieger in der Partie zwischen dem SV Speicher und der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim geben, ehe in der Verlängerung das entscheidende Tor für die Elf aus dem Prümer Land fiel.