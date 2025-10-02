Fuhrmanns Rückkehr in die Oberpfalz: Ammerthal will 6. Sieg in Serie

Bis heute hatten die DJK Ammerthal und der FC Vorwärts Röslau quasi keine Berührungspunkte miteinander. Trotz dieser Tatsache kennt Röslaus Trainer den kommenden Gegner gut. An der Seitenlinie der Oberfranken steht mit Rüdiger Fuhrmann nämlich der ehemalige Chefanweiser der SpVgg SV Weiden, des ASV Cham und des SV Etzenricht. Am Samstag kehrt der 64-jährige Fußballfachmann, der im Landkreis Neustadt/WN lebt, fußballerisch mal wieder zurück in die Oberpfalz – zumindest für einen Nachmittag. Und das mit einem klaren Ziel: Ammerthals sechsten Sieg in Folge in der Landesliga Nordost verhindern. Der Anstoß in der DJK-Arena erfolgt um 15 Uhr.
Die Ammerthaler sind zurzeit im „Flow“, wie man so schön sagt. Fünf Siege am Stück haben Kapitän Christopher Sommerer und Konsorten auf Platz zwei gebracht. Doof nur, dass Mitabsteiger und Tabellenführer FC Eintracht Münchberg bisher so gut wie keine Federn lässt. Doch die DJK will ohnehin weiter auf sich schauen. So sagt ihr Trainer Tobias Rösl
vor dem Heimspiel am Samstag: „Wir bleiben auf dem eingeschlagenen Weg zielstrebig und ehrgeizig, und versuchen fußballerische Lösungen konsequent umzusetzen.“
Vor dem Wiederaufsteiger aus Röslau hat Rösl Respekt, wenngleich der Gegner erst fünf Punkte einspielen konnten und auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Dennoch: „Wir sind gewarnt und lassen uns nicht von der Tabellenplatzierung von Röslau blenden. Gegen die Top-Teams Forchheim und Münchberg verloren sie nur sehr knapp. Das wissen wir“
, will Rösl von einer „gmahden Wiesn“ nichts wissen. Das Ammerthaler Ziel ist es aber natürlich trotzdem, der Favoritenrolle gerecht zu werden, die Siegesserie auszubauen und so weiter Druck auf Primus Münchberg auszuüben.„Es geht weiterhin darum, solche Spiele mit dem nötigen Selbstvertrauen und der richtigen Einstellung anzugehen. Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft verstanden hat, sich bestmöglich auf solche Spiele vorzubereiten und dass sie den Willen hat, solche Spiele mit Überzeugung zu bestreiten“
, so der Coach der Platzherren. Und er fügt noch an: „Wenn jeder im Kader sein Herz auf dem Platz lässt, ist das der entscheidende Faktor, um den größtmöglichen Erfolg weiterhin zu sichern.“
Personell kann Rösl im Offensivbereich wieder auf Noah Pirner zurückgreifen. Der in dieser Saison bereits sechs Mal erfolgreiche Angreifer musste glücklicherweise nur ein Spiel passen. Ansonsten bleibt alles beim Alten.