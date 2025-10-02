Fuhrmanns Rückkehr in die Oberpfalz: Ammerthal will 6. Sieg in Serie

Bis heute hatten die DJK Ammerthal und der FC Vorwärts Röslau quasi keine Berührungspunkte miteinander. Trotz dieser Tatsache kennt Röslaus Trainer den kommenden Gegner gut. An der Seitenlinie der Oberfranken steht mit Rüdiger Fuhrmann nämlich der ehemalige Chefanweiser der SpVgg SV Weiden, des ASV Cham und des SV Etzenricht. Am Samstag kehrt der 64-jährige Fußballfachmann, der im Landkreis Neustadt/WN lebt, fußballerisch mal wieder zurück in die Oberpfalz – zumindest für einen Nachmittag. Und das mit einem klaren Ziel: Ammerthals sechsten Sieg in Folge in der Landesliga Nordost verhindern. Der Anstoß in der DJK-Arena erfolgt um 15 Uhr.