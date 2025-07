Fuhlenbrock sanktioniert wegen angeblichem "Saufgelage"

Ein halbes Jahr vergeht und aus einer mündlichen Verwarnung vom eigenen Sportvorstand wird ein Verwarnungsgeld der Fußball-Sparte Bottrop. Genau das trifft nun auf Blau-Weiß Fuhlenbrock zu: Nach dem Einzug in die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaften im Januar 2025 soll es in der Kabine zu einer durchaus üblichen Feier gekommen sein – geendet hat sie damals mit dem Einschreiten der Security.

Fraglich sind nun die so spät folgenden Sanktionen, seitens der Sparte. Diese wirft den Begriff der "Saufgelage" in den Raum. Nachdem der Vorstand der Blau-Weißen von der Sparte zu dem fraglichen Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde, handelte dieser sofort und sprach sich mit der beteiligten Mannschaft aus. Diese beteuert, dass es sich um eine ausgelassene Feierlichkeit gehandelt haben soll, aber keinesfalls zu Zerstörung, Sachbeschädigung oder absurden Verschmutzungen geführt habe.

Warum kommen die Sanktionen jetzt?