Fuhlenbrock mit erfolgreichem Rückrundenstart

BW Fuhlenbrock steht aktuell auf dem siebten Platz – Foto: Cindy Jahn

Die vergangene Saison endete für Blau-Weiß Fuhlenbrock auf einem starken vierten Platz. Auch wenn die Mannschaft nichts mit dem Aufstieg am Hut hatte, konnte Cheftrainer Adrian Reiß zufrieden mit der Spielzeit seines Teams sein. Aktuell steht seine Truppe mit 27 Punkten nach 18 Duellen auf dem siebten Rang der Kreisliga A Oberhausen & Bottrop. Der Übungsleiter sprach über den Start ins Jahr 2026 und seine Ziele für die Rückrunde.

Zufriedenheit beim Cheftrainer "Ich bin stand jetzt sehr zufrieden mit der Vorbereitung und dem Start der Rückrunde", erklärte Reiß. Diese Aussage kam nicht überraschend, da seine Mannschaft starke Leistungen in den ersten Wochen des neuen Jahres zeigte. Aus vier Testspielen holte sein Team drei Siege und trennte sich nur gegen Bezirksligist VfB Kirchhellen mit einem Remis. Doch nicht nur die Testspiele stimmten den Coach glücklich. Mit vier Zählern aus den ersten beiden Liga-Begegnungen starteten die Blau-Weißen überzeugend in die Rückrunde. Auf einen 5:3-Erfolg gegen den SC Buschhausen II folgte ein 2:2-Remis gegen die erste Mannschaft Buschhausens.

Im Duell mit der Zweitvertretung gab es allerdings nicht nur den Sieg zu feiern, denn mit Leon Griesdorn und Nils Schuhknecht gaben gleich zwei U-19 Spieler aus Fuhlenbrock ihr Herren-Pflichtspiel-Debüt. Die jungen Akteure will der Cheftrainer weiterhin mit einbinden. Auf die Frage, welche Ziele er für die Rückrunde noch hat, antwortete er: "⁠Die U19 noch mehr einzubauen und mit ein paar kleinen Stellschrauben drehen, das Maximum rauszuholen. Wir sind auf einen sehr guten Weg." Nächster schwerer Gegner wartet Im Tabellenmittelfeld der A-Liga bleibt es weiterhin eng. Nur zwei Zähler trennen Fuhlenbrock vom zehnten Platz. Reiß kennt allerdings die Aspekte, die sie von der Konkurrenz absetzen können: "⁠Eigene Hausaufgaben machen und von Spiel zu Spiel gucken. Wir werden alles geben, so viele Punkte wie möglich einzufahren."