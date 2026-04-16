Fürth vertraut Fiedler: NLZ-Boss bleibt U23-Coach bis Saisonende

Soll mit seiner Erfahrung die U23 des Kleeblatts zum Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern führen: Christian Fiedler. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Die SpVgg Greuther Fürth hat hinsichtlich der Trainerfrage bei der U23 Klarheit geschaffen - zumindest für die Restsaison der langsam zu Ende gehenden Spielzeit 2025/26. "Christian Fiedler wird die U23 der SpVgg Greuther Fürth bis Saisonende betreuen. Der 51-jährige Sportliche Leiter der Kleeblatt Akademie hatte den Trainerposten Ende März interimsweise übernommen. In drei Spielen mit Fiedler an der Seitenlinie gelangen dem Fürther Nachwuchs zwei Siege. In der laufenden Regionalliga Bayern-Spielzeit haben die weiß-grünen Youngsters noch sechs Partien vor der Brust, in denen sie möglichst viele Punkte für den Klassenerhalt sammeln möchten", informierte die SpVgg Greuther Fürth am Mittwochnachmittag.



Unter der Regie des glücklosen Roberto Hilbert war die SpVgg Greuther Fürth II nach der Winterpause sieglos geblieben und war so immer tiefer in den Abstiegsstrudel gezogen worden. Hilbert musste Ende März gehen, Christian Fiedler sprang in die Bresche, und der Trainerwechsel sollte seine erhoffte Wirkung nicht verfehlen. Der Ex-Bundesligatorhüter der Berliner Hertha schaffte mit den Kleeblatt-Youngsters den Befreiungsschlag und holte zwei Siege aus drei Partien. Der Lohn: Die Fürther stehen wieder über dem ominösen Strich und haben den direkten Klassenerhalt selbst in der Hand.



So sieht das Restprogramm der SpVgg Greuther Fürth II aus:

Sa, 18.04. 14 Uhr SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Unterhaching

Di, 21.04. 19 Uhr SV Wacker Burghausen - SpVgg Greuther Fürth II

So, 26.04. 14 Uhr SpVgg Greuther Fürth II - FC Würzburger Kickers

Sa, 02.05. 14 Uhr SpVgg Ansbach - SpVgg Greuther Fürth II

Sa, 09.05. 14 Uhr SpVgg Greuther Fürth II - FC Augsburg II

Sa, 16.05. 14 Uhr DJK Vilzing - SpVgg Greuther Fürth II