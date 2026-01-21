Fürth unter Druck – Kellerduell mit Signalwirkung gegen die Eintracht

Nach dem Duell mit dem 1. FC Magdeburg wartet auf Eintracht Braunschweig direkt die nächste richtungsweisende Aufgabe im Tabellenkeller. Am Samstag geht es zur SpVgg Greuther Fürth, die seit dem vergangenen Spieltag das Schlusslicht der 2. Bundesliga bildet. Beim Kleeblatt hat Anfang Dezember Heiko Vogel das Traineramt übernommen – nun steht er vor seinem erst zweiten Heimspiel im Sportpark Ronhof. Die Mission ist klar: Die lange Sieglos-Serie soll enden, der Abwärtstrend gestoppt werden.
Der Wechsel auf der Trainerbank brachte bislang noch nicht die erhoffte Wende. Fürths 0:2-Niederlage beim vorherigen Tabellenletzten Dynamo Dresden sorgte für den Sturz auf Rang 18 – und für deutliche Worte von Chefcoach Heiko Vogel. „Ich bin sehr wütend, ich muss etwas aufpassen in der Wortwahl“, erklärte der 50-Jährige nach der Partie. Seine Mannschaft habe „nicht das bewegt, was man bewegen muss, um einen Rückstand auszugleichen“.
Für das Spiel gegen die Eintracht kündigte Vogel Konsequenzen an: „Wir werden die Zügel anziehen, es wird ein anderer Wind wehen, als es bisher der Fall war. Ich glaube, dass das notwendig ist.“ Seit September gelang den Franken nur ein einziger Sieg, ein 1:0-Heimerfolg gegen Preußen Münster im November.
Trotz der Tabellenlage zeigen die Fürther in einzelnen Bereichen bemerkenswerte Werte. Mit 26 erzielten Toren übertreffen sie ihre erwartbaren Treffer (xGoals: 21,69) deutlich. Besonders im Umschaltspiel ist das Team gefährlich: Nur der 1. FC Kaiserslautern war mit sechs Kontertoren noch erfolgreicher.
Auffällig ist zudem die Abschluss-Effizienz. Im Schnitt benötigen die Fürther lediglich acht Torschüsse pro Treffer – ein ligaweiter Bestwert. Gleichzeitig fällt jedoch auf, dass das Kleeblatt insgesamt nur wenige Abschlüsse sucht und bei Standardsituationen zu den harmlosesten Teams der Liga gehört. Lediglich vier Tore nach ruhenden Bällen stehen bislang zu Buche.
Auch läuferisch bleibt Fürth hinter der Konkurrenz zurück. Kein Zweitligist absolvierte weniger Kilometer, zudem verzeichnen die Franken die wenigsten Sprints und Tempoläufe pro Partie.
Taktisch setzt Fürth verstärkt auf Angriffe über die linke Seite. 39 Prozent aller Vorstöße in die gegnerische Hälfte laufen über diesen Flügel. In Verbindung mit schnellem Umschaltspiel entsteht daraus eine klare Spielidee: kompakt stehen, Ballgewinne erzwingen und dann mit Tempo nach vorne.
Mit den Winterzugängen Doni Arifi und Aiman Dardari, die gegen Dresden noch auf der Bank saßen, soll diese Ausrichtung zusätzliche Impulse erhalten. Gegen die Eintracht könnten beide erstmals eine größere Rolle spielen.
Im Angriff ruhen die Hoffnungen vor allem auf erfahrenen Leistungsträgern.
Felix Klaus ist mit 13 Torbeteiligungen (sieben Treffer, sechs Vorlagen) der gefährlichste Offensivspieler der Franken. Ligaweit weist nur Darmstadts Isac Lidberg mehr Scorerpunkte auf. Sein Fehlen zum Jahresauftakt machte sich spürbar bemerkbar.
Noel Futkeu bringt mit neun Saisontoren zusätzliche Wucht in den Strafraum. Seine Physis und Dynamik machen ihn besonders bei schnellen Angriffen brandgefährlich. Schon im Hinspiel bereitete er einen Treffer vor.
Kapitän Branimir Hrgota bleibt der Fixpunkt im Spiel der Fürther. Er führt die meisten Dribblings, Zweikämpfe und erfolgreichen Pässe unter Druck im Team – und ist damit der zentrale Taktgeber der Gastgeber.
Das erste Aufeinandertreffen der Saison lieferte ein emotionales und intensives Duell. Nach der Verabschiedung von Ex-Kapitän Jannis Nikolaou geriet die Eintracht zunächst in Rückstand, blieb jedoch ruhig und übernahm zunehmend die Kontrolle. Lukas Frenkert glich aus, Erencan Yardimci brachte die Löwen noch vor der Pause in Führung.
Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Braunschweig eine konzentrierte Leistung, musste in der Schlussphase jedoch den Ausgleich hinnehmen. In der Nachspielzeit bewahrte Sebastian Polter vom Elfmeterpunkt die Nerven und sicherte den umjubelten 3:2-Erfolg.
Nun kommt es in Fürth zum Wiedersehen – mit deutlich veränderten Vorzeichen. Die SpVgg steht mit dem Rücken zur Wand, der neue Trainer fordert eine Reaktion, die Stimmung ist angespannt. Für Eintracht Braunschweig bietet sich die Chance, einen direkten Konkurrenten weiter auf Distanz zu halten und selbst wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.
Im Frankenland soll ein „anderer Wind“ wehen. Ob dieser für Fürth zur erhofften Wende führt – oder ob die Löwen erneut die Oberhand behalten –, wird sich am Samstag im Sportpark Ronhof zeigen.