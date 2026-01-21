Fürth unter Druck – Kellerduell mit Signalwirkung gegen die Eintracht

– Foto: IMAGO

Nach dem Duell mit dem 1. FC Magdeburg wartet auf Eintracht Braunschweig direkt die nächste richtungsweisende Aufgabe im Tabellenkeller. Am Samstag geht es zur SpVgg Greuther Fürth, die seit dem vergangenen Spieltag das Schlusslicht der 2. Bundesliga bildet. Beim Kleeblatt hat Anfang Dezember Heiko Vogel das Traineramt übernommen – nun steht er vor seinem erst zweiten Heimspiel im Sportpark Ronhof. Die Mission ist klar: Die lange Sieglos-Serie soll enden, der Abwärtstrend gestoppt werden.

Trainerwechsel ohne Soforteffekt Der Wechsel auf der Trainerbank brachte bislang noch nicht die erhoffte Wende. Fürths 0:2-Niederlage beim vorherigen Tabellenletzten Dynamo Dresden sorgte für den Sturz auf Rang 18 – und für deutliche Worte von Chefcoach Heiko Vogel. „Ich bin sehr wütend, ich muss etwas aufpassen in der Wortwahl“, erklärte der 50-Jährige nach der Partie. Seine Mannschaft habe „nicht das bewegt, was man bewegen muss, um einen Rückstand auszugleichen“. Für das Spiel gegen die Eintracht kündigte Vogel Konsequenzen an: „Wir werden die Zügel anziehen, es wird ein anderer Wind wehen, als es bisher der Fall war. Ich glaube, dass das notwendig ist.“ Seit September gelang den Franken nur ein einziger Sieg, ein 1:0-Heimerfolg gegen Preußen Münster im November.

Effizienz statt Dominanz Trotz der Tabellenlage zeigen die Fürther in einzelnen Bereichen bemerkenswerte Werte. Mit 26 erzielten Toren übertreffen sie ihre erwartbaren Treffer (xGoals: 21,69) deutlich. Besonders im Umschaltspiel ist das Team gefährlich: Nur der 1. FC Kaiserslautern war mit sechs Kontertoren noch erfolgreicher. Auffällig ist zudem die Abschluss-Effizienz. Im Schnitt benötigen die Fürther lediglich acht Torschüsse pro Treffer – ein ligaweiter Bestwert. Gleichzeitig fällt jedoch auf, dass das Kleeblatt insgesamt nur wenige Abschlüsse sucht und bei Standardsituationen zu den harmlosesten Teams der Liga gehört. Lediglich vier Tore nach ruhenden Bällen stehen bislang zu Buche.