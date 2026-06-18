Fürth und Lautenbach probieren es gemeinsam SG Eintracht Ostertal: Neue Spielgemeinschaft in der Kreisliga Blies/Nahe von Horst Fried · Gestern, 20:04 Uhr · 0 Leser

Marc Wittling ist der sportliche Leiter der neuen SG Fürth-Lautenbach – Foto: Daniel Decker

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Die beiden Bezirksligisten TuS Fürth und 1. FC Lautenbach haben sich zusammengeschlossen und gehen ab der kommenden Runde als SG Eintracht Ostertal in der Bezirksliga Blies/Nahe an den Start. Die Bezirksligaspiele sollen je zur Hälfte in beiden Ottweiler Stadtteilen ausgetragen werden.

Beide Vereine hatten bislang je ein Team in der Bezirksliga Blies/Nahe, sodass sich hier ein freier Platz ergab. Durch den Wechsel des SV Ottweiler, der aus der Trennung der FSG Ottweiler-Steinbach hervorging und bislang als FSG-Reserve in der Parallel-Gruppe Ill/Theel spielte, kam ein neues Team aus einer anderen Bezirksliga-Gruppe dazu. Die sportliche Leitung bei der neuen SG bleibt in den bewährten Händen von Stefan Schön und Kevin Krämer, die beide als gleichberechtigte Spielertrainer fungieren sollen. "Wir bringen beide unsere Erfahrungen ein, wir wollen gegenseitig voneinander profitieren. Personell wird sich nicht viel ändern, es gab ja schon zwei komplette Kader. Deshalb kommen von außerhalb nur wenige neue Spieler und wir haben auch aktuell kaum Abgänge", sagte Schön.

Marc Wittling, der als sportlicher Leiter in einem aus beiden Vereinen bestehenden Führungsgremium fungiert, führte weiter aus: "Wir kennen ja die Geschichte anderer Spielgemeinschaften, wir wollen uns da etwas orientieren und die Fehler nicht wiederholen. Deshalb haben wir alle eventuell kritisch werdenden Punkte im Vorfeld in zahlreichen gemeinsamen Sitzungen angesprochen und festgehalten. Die Überlegungen der Zusammenlegung gab es ja schon länger, konkret wurde es vor der Runde. Lautenbach spielte ja früher einige Klassen höher, ich war da selbst involviert. Dann gab es den Rückzug und nun spielten beide in der Bezirksliga. Das ist eine andere Ausgangslage als wenn es mehrerer Klassen Unterschied sind." Wittling weiter: "Lautenbach hat die erfahreneren Spieler und war in der Abschlusstabelle besser. Fürth bringt viele junge Kräfte, teilweise aus dem eigenen Nachwuchs, in die SG ein. Wir wollen das behutsam angehen, bauen keinen Druck auf, es sind ja immer noch verschiedene Strukturen, die zusammenfinden müssen, das kann einige Zeit dauern. Wir haben über die Personalien gesprochen, beide Kader waren ungefähr 20 Mann stark. Unser Bestreben ist es jetzt bis zum Rundenstart, die 20 Spieler für die Bezirksliga zu finden, die anderen spielen aufstiegsberechtigt in der Kreisliga A. Es wird auch immer die Möglichkeit zum Austausch geben. Wir haben jetzt in Fürth einen Kunstrasen und in Lautenbach den Rasen, es gibt in der Umgebung wohl nur inb St. Wendel ähnlich gute Bedingungen. Wir werden die Spiele gleichmäßig aufteilen, wobei wir im Winter, also ab Mitte Oktober, wohl mehr in Fürth spielen werden. Auch hierüber herrschte Einigkeit".