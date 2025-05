Fürth kann Meister werden - Frauenbiburg hofft auf Derby-Coup

Den Auftakt am Samstag machen die Fürtherinnen mit dem Heimspiel gegen den TSV Theuern. Anstoß ist um 14:30 Uhr am Lohnert- Sportplatz. Für die SpVgg Greuther Fürth geht es um nichts Geringeres als die Meisterschaft!

Felix Bernhard (Trainer SpVgg Greuther Fürth): „Nach dem schmerzhaften Unentschieden im Hinspiel, das damals unsere Siegesserie beendet hat, steht für uns dieses Mal ganz klar das Thema Revanche im Vordergrund. Wir wollen die drei Punkte unbedingt holen. Uns ist aber auch bewusst, dass das eine große Herausforderung wird. Theuern hat im Hinspiel gezeigt, wie konsequent sie Fehler bestrafen. Deshalb liegt unser Fokus ganz klar darauf, defensiv konzentriert und fehlerfrei zu agieren. Wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben – dann haben wir gute Chancen, das Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Bad Aibling dann den FC Ingolstadt 04. Die Gastgeberinnen stehen im Abstiegskampf unter Druck und hoffen, im Heimspiel wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln zu können. Der FC Ingolstadt reist nach der deutlichen 1:6-Heimpleite gegen die SpVgg Greuther Fürth in der Vorwoche mit dem klaren Ziel an, Wiedergutmachung zu leisten. Die Schanzerinnen wollen eine Reaktion zeigen und sich stabilisieren. Beide Teams haben also etwas gutzumachen – Spannung ist vorprogrammiert.

Ebenfalls um 15:00 Uhr wird in Frauenbiburg angepfiffen, wo es zum niederbayerischen Duell zwischen dem heimischen SV Frauenbiburg und dem FC Ruderting kommt. Für die Gastgeberinnen geht es im Abstiegskampf um dringend benötigte Punkte. Ruderting hingegen möchte mit einem weiteren Sieg den zweiten Tabellenplatz festigen. Das Hinspiel entschied Ruderting deutlich mit 6:0 für sich.

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Für beide Teams geht es drum die Restchance zu wahren. Wir haben höchsten Respekt vor der Qualität von Ruderting, dementsprechend sehen wir uns ganz klar in der Außenseiter Rolle. Aber die letzten Spiele geben uns Power und lassen uns auch am Samstag selbstbewusst auftreten.“

Personalien SV Frauenbiburg: Sophia Monteleone fehlt weiterhin verletzt, Lena Forster aufgrund einer Prüfung. Der Einsatz zweier weiterer Spielerinnen ist ebenfalls fraglich.

Florian Spiller (Trainer FC Ruderting): „Dieses Derby besitzt stets einen besonderen Flair, da viele Spielerinnen sich persönlich kennen. Die Motivation ist dabei unterschiedlich ausgeprägt. Spiele dieser Art in dieser Konstellation folgen eigenen Gesetzen und spiegeln nicht zwangsläufig den bisherigen Saisonverlauf wider.“ Personalien: Selina Zieringer, Emily Hobelsberger und Anne Schwerdt fehlen dem FC weiterhin.

