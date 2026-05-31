Fürth in der Relegation, FC 07 raus In der Gruppenliga ist die letzte offene Frage geklärt: Fürth macht es unnötig spannend, schafft es aber doch in die Entscheidungsspiele +++ Bensheim steigt direkt ab +++ FC Fürth ist Platz drei los. von Jan Zehatschek · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Lars-Eric Schwinn (Mitte) trifft in den ersten 20 Minuten dreimal für den SV Fürth im finalen Gruppenliga-Heimspiel gegen Viktoria Griesheim. Die Fürther siegten 4:3 und können via Relegation noch den Klassenerhalt schaffen. Foto: Dagmar Jährling.

Bergstraße. (jz/net/ü/niwa/ü). Der SV Fürth hat es geschafft, die Relegation im Rennen um den Klassenerhalt in der Gruppenliga ist erreicht. Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann gewann ihr letztes Saisonspiel gegen Viktoria Griesheim mit 4:3 und hat nun den Vizemeister der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, TSG Steinbach, als Gegner. Da nutzte dem Rivalen im Abstiegskampf, FC 07 Bensheim, der deutliche Erfolg beim Vierten Dersim Rüsselsheim nichts. Die Nullsiebener steigen in die Kreisoberliga ab. Der FC Fürth hat nach dem 0:6 Tabellenplatz drei an Gegner TS Ober-Roden verloren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Fürth SV Fürth SC Viktoria Griesheim Griesheim 4 3 Abpfiff SVF-Sportchef Valeri Biljuk sprach von einem kämpferischen Auftritt seiner Mannschaft, die früh durch Lars-Eric Schwinn in Führung ging. Schwinn profitierte beim 1:0 von gelungener Vorarbeit durch Patrik Babic und Leon Weise. Und nur zehn Minuten später erhöhte Schwinn auf 2:0 nach ähnlicher Situation. Das 3:0 wiederum durch Schwinn sorgte vermeintlich für Sicherheit bei den Gastgebern. Doch Griesheim kam zurück. „Das ist eine abgezockte Mannschaft mit vielen Brasilianern im Team“, sagte Biljuk. So machten die Gäste die Partie trotz 1:4-Rückstand nach der Pause wieder spannend. Und Fürth musste zittern. Doch am Ende hat es gereicht für die Relegation. Biljuk: „Da müssen wir jetzt aber noch mehr bringen, dürfen nicht so halbgar rumeiern – wir müssen jetzt alles auf den Platz bringen und zeigen, dass wir bereit sind für die Relegation.“ Mannschaft und Verein müssten zusammenstehen. „Wir dürfen den Fokus nicht verlieren – daran müssen wir arbeiten“, so der SVF-Sportchef auch mit Blick aufs Griesheim-Spiel, als der SVF fast eine 3:0-Führung noch verspielt hätte. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schwinn (2., 6. 17.), 3:1 Bilmez (34.), 4:1 Eckstein (69.), 4:2, 4:3 Stumpf (76., 79.). – Schiedsrichter: Amend (KSV Haingrund). – Zuschauer: 120. – Bester SVF-Spieler: Schwinn.

Den Nullsiebenern konnte man nicht viel vorwerfen. In der zweiten Halbzeit gestalteten sie das Ergebnis deutlich. Innerhalb von 15 Minuten fiel Rüsselsheim auseinander. Budimir traf doppelt, obwohl er das Spiel wie gegen Auerbach auf der Innenverteidigung begann. „Wir haben das Spiel am Ende klar und ordentlich runtergespielt“, berichtete Bensheims Trainer Constantin Renner nach Spielende. Er musste jedoch eingestehen, dass „die Tabelle nach 34 Spieltagen nicht lügt. Wir sind nicht heute und hier abgestiegen“. Dass es am Ende ein Punkt ist, der dem Klassenverbleib im Wege stand, sei „extrem bitter“. Die Ursache für den Abstieg ist vor allem in der fehlenden personellen Konstanz zu sehen. „Das hat uns am Ende das Genick gebrochen“, sagte Renner. Tore: 0:1 Claus (17.), 0:2 Niclas Blüm (48.), 0:3, 0:4 Budimir (57., 62.), 0:5 Köhler (80.), 1:5 Celik (85.). – Schiedsrichter: Walter (Wiesbaden). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: Tayboga/Budimir, Albrecht.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger geriet in der 17. Minute nach einem Konter in Rückstand. Und das Gegentor warf die Gäste aus der Bahn. Nur zwei Minuten später erhöhten die Gastgeber etwas glücklich auf 2:0, und von diesem Schlag erholte sich der FC nicht mehr wirklich. Fürth wurde mit Wiederanpfiff besser, hatte Chancen unter anderen durch Andreas Adamek, konnte dem Spiel aber keine Wende geben Tore: 1:0 Mustafa (17.), 2:0 Yildirim (19.), 3:0 Roth (31.), 4:0 Szollar (45.), 5:0, 6:0 Roth (67., 85.). – Schiedsrichter: Kakmaci (SG Aarbergen). – Beste FC-Spieler: keine.