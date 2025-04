Fürth II watscht die Bayern Amateure ab, Nürnberg II mit Big-Points

Der 31. Spieltag der Regionalliga Bayern hatte alles zu bieten, was das Fußballherz höherschlagen lässt: klare Siege, packende Duelle und ein hart umkämpftes Remis. Besonders deutlich setzte sich die SpVgg Bayreuth durch, die im heimischen Stadion mit einem souveränen 3:0-Erfolg über den TSV Aubstadt die Chance auf den Aufstieg in die 3. Liga wohl nur noch in der Theorie am Leben hält. Auch Wacker Burghausen (1:0 gegen den TSV Schwaben Augsburg) und der 1. FC Nürnberg II (2:0 gegen den FV Illertissen) behielten die Punkte zuhause.

Es war eine deutliche Kiste im Sportpark Ronhof in Fürth. Bereits in der 14. Minute der große Aufreger der Partie: In der 14. Minute musste Anthony Pavlesic nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Den anschließenden Freistoß nutzten die Hausherren konsequent und Daniel Adlung traf zum 1:0 (17.). Trotz Unterzahl zeigte sich die Mannschaft von Trainer Holger Seitz vorerst unbeeindruckt. In der 22. Minute glich Maximilian Binder nach einem schön vorgetragenen Spielzug und der flachen Hereingabe von Guido della Rovere aus. Direkt nach Wiederbeginn waren die Gastgeber hellwach: Nicolas Grimbs erzielte in der 48. Minute das 2:1. Die Gäste aus der Landeshauptstadt fanden in Unterzahl dann kaum noch Entlastung, und in der 54. Minute erhöhte Jorden Aigboje auf 3:1. Ein Eigentor von Hannes Heilmair in der 60. Minute besiegelte die endgültige Vorentscheidung zugunsten der SpVgg. In der Schlussphase setzte Jorden Aigboje (85.) mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt.

Die Partie begann intensiv und bereits in der 17. Minute mussten die Gäste aus Schwaben einen herben Rückschlag verkraften: Benedikt Krug sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Burghausen nutzte die Überzahl effektiv und ging in der 32. Minute durch Dennis Ade verdient mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später musste auch Artur Andreichyk mit Gelb-Rot vom Feld und beide Teams standen nur noch mit 10 Akteuren auf dem Feld (34.). Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Schwabenritter und kam auch zur ein oder anderen Chance. Doch auch die Gastgeber ließen ihre Chancen auf den zweite Treffer liegen. Die Salzachstädter brachten die knappe Führung routiniert über die Zeit und sicherte sich so einen verdienten die drei Punkte, allerdings wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen.

Im ersten Durchgang machte Bayreuth gegen den TSV Aubstadt das Spiel. Sie hatten mehr Ballbesitz, ließen Mann und Gegner laufen, doch fanden vorerst keine Lösungen, um gefährlich vors Tor zu kommen. In der 40. Spielminute war es dann bei soweit: Felix Heim, traf nach Vorlage von Marco Stefandl zur verdienten 1:0-Führung für die Hausherren. Nach der Pause kam die Oldschdod super aus der Kabine und legte direkt nach: In der 48. Minute traf Marco Stefandl, der zuvor noch als Vorlagengeber brillierte, diesmal selbst. Bayreuth zog sich anschließend ein wenig zurück, ließ die Grabfelder kommen, doch die fanden keine Lösungen gegen die gut gestaffelte Defensive der Hausherren. In der 68. Minute machte Jermaine Nischalke dann den Deckel auf die Partie und netzte aus kurzer Distanz zum 3:0 ein. Die Gäste aus Aubstadt konnten der Bayreuther Überlegenheit am heutigen Nachmittag nichts entgegensetzen und mussten sich letztlich klar geschlagen geben.