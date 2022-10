Fürth hat »Bock« auf Würzburg - Kellerkracher in Pipinsried 17. Spieltag - Samstag: Ansbach empfängt Illertissen +++ Buchbach will im Grünwalder Stadion Wiedergutmachung betreiben

Großkampftag am Samstag! Gleich neun Partien stehen auf dem Plan. Die Würzburger Kickers sind dabei nach dem Verlust der Tabellenführung zuhause gegen die SpVgg Greuther Fürth II in der Pflicht. Was sonst noch geboten ist? Hier gibt`s die Übersicht: