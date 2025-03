Fürth bärenstark! Überzeugender 3:1-Sieg gegen die Oldschdod

Bereits nach nur drei Minuten lagen die Gäste aus Bayreuth in Führung. Jannik Graf wurde von Marco Stefandl mustergültig in Szene gesetzt und vollendete mit einem Aufsetzer ins Netz. Ein schneller Start für die Bayreuther. Die Gastgeber reagierten jedoch schnell und glichen in der 15. Minute aus: Denis Pfaffenrot vom rechten Strafraumeck ins lange Eck, ein präziser Schuss, der für Bayreuths Keeper Lucas Zahaczewski unhaltbar war. Danach entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, bei dem Fürth aber insgesamt etwas mehr für die Offensive tat und dem Führungstreffer näher war. In der 40. Minute war es dann soweit: Ein Eckball fand den Kopf von Yannick Scholz, der den Ball zum 2:1 ins Tor beförderte. Ein verdienter Führungstreffer, der auch gleichzeitig der Pausenstand war. Die Pausenführung war verdient. Nach der Pause setzten die Hausherren ihren Kurs fort. In der 57. Minute hatte Fürth die Chance, die Führung auszubauen: Daniel Adlung spielte einen feinen Pass durch die Bayreuther Abwehrreihe auf Daniel Kasper, der allein vor Zahaczewski auftauchte. Doch der Bayreuther Keeper zeigte seine Klasse und parierte überragend mit einer Pranke. Danach plätscherte das Spiel aber etwas vor sich hin, Fürth nahm das Tempo raus, Bayreuth fand nicht mehr wirklich in die Partie. In der 82. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung: Jakob Engel erzielte aus zehn Metern das 3:1 für Greuther Fürth. Das war dann auch der Endstand, ein verdienter Sieg für die Gastgeber.