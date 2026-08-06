Fürth auf Wiedergutmachung aus Nach der Auftaktniederlage will es der FC in der Gruppenliga diesmal besser machen +++ Die FSG Riedrode ist vor dem Gegner aus Griesheim gewarnt, möchte aber nachlegen. von Jan Zehatschek · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Auftaktniederlage: Der FC Fürth (unten Ole Gärtner) verlor beim Saisonstart in der Fußball-Gruppenliga bei Viktoria Griesheim (oben Tim Lorenz), dem nächsten Gegner der FSG Riedrode. Die Fürther erwarten nun einen Aufsteiger. Foto: Peter Henrich

Bergstraße (jz/ost/niwa/ü). Der Auftakt ging daneben. Jetzt, am zweiten Spieltag in der Gruppenliga ist der FC Fürth auf Wiedergutmachung aus. Nachdem 0:2 bei Viktoria Griesheim strebt der Titelaspirant gegen Aufsteiger SV Hahn die ersten Punkte der Saison an. Die FSG Riedrode erwartet eben jene Griesheimer. Trotz allem Respekt wollen die Riedröder bei der Heimpremiere den zweiten Saisonsieg folgen lassen. Erstmals in der Runde ist die TSV Auerbach gefordert, die bei Aufsteiger SG Arheilgen spielt. Der SV Fürth ist spielfrei.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 09.08.2026, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth SV Hahn SV Hahn 15:15 PUSH Der FC Fürth erlebte zum Auftakt einen Dämpfer, musste das Spiel bei Viktoria Griesheim mit 0:2 verloren geben. Luca Joel Sielmann verletzte sich früh nach einem Foul, musste schon nach knapp einer Viertelstunde wegen einer Platzwunde über dem Auge ausgewechselt werden. Die Wunde musste genäht werden, der Fürther Offensivspieler wird Sonntag im ersten Heimspiel gegen Aufsteiger Hahn fehlen.

„Luca ist einer unserer besten Offensivspieler“, sagt FCF-Teammanager Özgün Karci: „Aber wir werden eine gute Lösung finden.“ FCF-Neuzugang Florian Butscher indes ist wieder im Kader und wird möglicherweise auflaufen – eine wichtige Personalie, denn der ehemalige Verbandsligaspieler soll eine Schlüsselposition bei den Fürthern einnehmen. Tim Pister (Rippenverletzung) wird hingegen noch fehlen. Und auch Julius Knapp (Urlaub) und Lennart Bauer (Entzündung) fallen gegen den Neuling aus. Joel Adamek verletzte sich im Spiel der zweiten FC-Mannschaft, sein Einsatz ist fraglich. FCF-Teammanager Özgün Karci erwartet mit Hahn einen guten und stabilen Gegner, der noch von der Aufstiegseuphorie getragen wird und zum Auftakt zu einem 3:1-Erfolg gegen Mitfavorit TS Ober Roden kam. „Hahn ist eine disziplinierte Mannschaft“, sagt Karci und warnt vor SV-Offensivspieler Pascal Stork. „Und Hahn hat im Sommer höherklassig nachgelegt“, sagt der FCF-Teammanager mit Blick auf neues Personal beim Aufsteiger. Der FC Fürth aber ist zu Hause eine Macht mit klaren Zielen. Karci: „Wir wollen jedes Heimspiel erfolgreich gestalten und am Sonntag drei Punkte in Fürth behalten.“

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH

Die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz hat zum Saisonauftakt vergangenen Sonntag überzeugt, gewann beim TSV Altheim nach Rückstand mit 2:1 – wenngleich der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Es hätte durchaus höher ausgehen können für Riedrode nach guten Chancen, vor allem in der Schlussphase der Partie. Die FSG-Neuzugänge spielten dabei überzeugend. Schuayb Abdi zeigte viel Präsenz im Mittelfeld, Offensivspieler Miron Hasanaj war laufstark und hatte gute Chancen. Insgesamt trat die FSG solide und gefestigt auf, die Beltz-Elf ließ sich nach dem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. „Die Spieler sind ruhig geblieben und haben das sehr erwachsen gemacht“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter des Gruppenligisten. Jetzt will die FSG nachlegen. Doch Gegner Viktoria Griesheim setzte zum Auftakt gegen den FC Fürth mit dem 2:0-Erfolg ein Ausrufezeichen. Göck erinnert sich: „Griesheim hat uns letzte Runde am ersten Spieltag stark unter Druck gesetzt.“ Dennoch gewann die FSG damals mit 1:0, entschied auch das Rückspiel (3:2) für sich. Riedrode ist dennoch gewarnt. „Griesheim hat sich verstärkt mit Spielern aus der Verbandsliga“, sagt Göck: „Und hat mit dem ehemaligen Profi Elton Da Costa einen erfahrenen Trainer.“ FSG-Coach Beltz wird am Sonntag zudem auf einige Spieler verzichten müssen. So fehlen Timo Seyfried (Urlaub) sowie die Langzeitverletzten Arber Gashi und Nils Schwaier.