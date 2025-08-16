"Fürstliches Festspiel" in Halbzeit eins

Ein Dreierpack von Simon Fürst innerhalb von nur 15 Minuten in der ersten Hälfte (22./32./37.) ebnete der Spielvereinigung am 5. Spieltag der Bezirksliga-Süd frühzeitig den Weg zum deutlichen 4:1 (4:0)-Heimerfolg über den SV Breitenbrunn. Bastian Brandl hatte bei erneut großer Hitze zwischenzeitlich den dritten Hainsackerer Treffer beigesteuert (35.). Kilian Kellermeier gelang im zweiten Durchgang lediglich noch der Ehrentreffer für die Gäste (53.).

Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke begannen beide Teams zunächst sehr verhalten. Lediglich Nicolas Perottoni, für den angeschlagenen Simon Pitzl in die Startelf gerückt, sorgte in der Anfangsphase mit einem Schuss ans Außennetz für einen kurzen Gefahrenmoment (12.).

SpVgg-Coach Jürgen Schneider und seine Elf hatten sich vor dem Spiel vorgenommen, nach dem ersten Saisonsieg vor Wochenfrist unbedingt nachzulegen und auch den ersten Heimerfolg der Saison einzufahren.

Vier Treffer in 15 Minuten - Simon Fürst dreimal erfolgreich

Dann begann jedoch das "Fürstliche Festspiel" der Hausherren, denen es gelang, innerhalb einer Viertelstunde auf 4:0 davonzuziehen. Allein dreimal zeichnete sich hierbei Simon Fürst als Torschütze aus. Zunächst nach erfolgreicher Balleroberung von Bastian Brandl bedient zur wichtigen 1:0-Führung (22.) sowie zehn Minuten später per Abstauber aus kurzer Distanz nach einer Ecke (32.). Wenig später erhöhte Bastian Brandl auf 3:0, als die Breitenbrunner Hintermannschaft einen Schussversuch von Simon Krause nicht aus der Gefahrenzone brachte und Bastian Brandl die Kugel überlegt einschob (35.). Schließlich landete zwei Minuten später auch noch eine Fürst-Ecke direkt im Gehäuse der Gäste (37.). Zwischenzeitlich hatte Luis Lehmann auch noch den Innenpfosten anvisiert (33.). Von den Gästen war im ersten Durchgang kaum etwas zu sehen. Kurz vor dem Wechsel musste SV-Keeper Jonas Brüderlein nochmals gegen Luis Lehmann parieren (45.) und ein Freistoß von Simon Fürst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte strich knapp am Kasten vorbei (45.+3).

Kilian Kellermeier trifft zum 4:1

Nach Wiederbeginn verloren die Hausherren etwas den Faden und so kam der SV Breitenbrunn zum 4:1 durch Kilian Kellermeier, der den ersten gefährlichen Angriff der Gästevertretung erfolgreich abschließen konnte (53.). Doch so sehr sich der Gast auch in der verbleibenden Spielzeit mühte, weitere Torgelegenheiten sprangen für den SV nicht mehr heraus. Auf der Gegenseite setzte der eingewechselte Michael Schindler eine Hereingabe von Luis Lehmann knapp am Tor vorbei (73.) und in einigen brenzligen Zweikampfsituationen im Strafraum drückte der Unparteiische ein Auge zu, so dass am Ende ein ungefährdeter Heimerfolg der Hainsackerer Elf zu Buche stand.