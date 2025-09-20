Fürstenzell: Schmoigl hat hingeworfen - Wagner übernimmt

"Wir haben eine blutjunge Mannschaft, in der viel Potenzial steckt. Allerdings sind wir nicht gut in die Saison gekommen und die Trainingsbeteiligung war nicht optimal. Nach dem Spiel in Schalding fehlte mir die letzte Überzeugung, das Ruder nochmal herumreißen zu können. Deshalb habe ich diesen Schritt gewählt, der mir alles andere als leicht gefallen ist, zumal der FC Fürstenzell mein Heimat- und Herzensverein ist", informiert Maximilian Schmoigl. In ein ähnliches Horn bläst Kristijan Basic, der seit ein paar Monaten Abteilungsleiter des Traditionsklubs ist: "Studien- und berufsbedingt konnten einige Spieler nicht regelmäßig trainieren und das hat sich am Fitnesszustand bemerkbar gemacht. Diese Defizite müssen wir in den Griff bekommen, denn es ist viel fußballerische Substanz vorhanden. Die Entscheidung von Maximilian bedauern wir, können seine Beweggründe aber nachvollziehen. Wir gehen freundschaftlich auseinander."





Der Funktionär ist überzeugt, dass beim FCF mittel- und langfristig einiges möglich ist: "Unsere U19 spielt seit 2022 mit einer einjährigen Unterbrechung in der Bezirksoberliga. Wir haben eine sehr talentierte Truppe, mit der wir in den kommenden Jahren einiges vor haben. Eigentlich haben wir uns für diese Saison zum Ziel gesetzt, eine sorgenfreie Runde zu haben. Jetzt geht es darum, in der Kreisklasse zu bleiben." Mit Sebastian Wagner konnte ein neuer Übungsleiter verpflichtet werden, der seit 2021 den TSV Bad Griesbach anleitete. Der 36-Jährige wohnte seit drei Jahren in Fürstenzell und soll seinem neuen Klub ab der Winterpause auch als Spieler weiterhelfen. "Als die Anfrage von Fürstenzell gekommen ist, bin ich sofort ins Grübeln geraten. Sportlich hat mich das auf Anhieb gereizt, weil es nicht nur ein Traditionsverein ist, sondern auch eine junge Mannschaft mit sehr viel Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Beim TSV Bad Griesbach war ich die fünfte Saison Trainer und es hat sich in dieser langen Zeit viel eingelaufen - so ehrlich muss man sein. Ich habe den Verantwortlichen meine Gedanken in offenen Gesprächen dargelegt und mir wurde absolutes Verständnis entgegengebracht. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich mich bedanken. An den Spieltagen an denen es zeitlich funktioniert, werde ich dem Verein bis zum Winter als Spieler zur Verfügung stehen", verrät Wagner.







