 2026-07-21T12:15:24.401Z

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Fürstenwalde: Neuer Trainer übernimmt Unions Zweite

Ex-Co-Trainer Daniel Tübbecke übernimmt den FSV Union Fürstenwalde II zur Saison 2026/27 in der Landesklasse Ost.

von leo · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

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Der FSV Union Fürstenwalde hat die Trainerfrage bei seiner zweiten Herrenmannschaft geklärt. Daniel Tübbecke trägt seit dem 1. Juli 2026 die sportliche Verantwortung. Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 in der Landesklasse Ost läuft bereits.

Vom Assistenten zum Cheftrainer

Für Daniel Tübbecke, beruflicher Vollzugsbeamte, ist der FSV Union Fürstenwalde kein unbekanntes Umfeld. Bereits seit dem 1. Januar 2026 gehörte der 43-Jährige als Co-Trainer zum Trainerstab der zweiten Mannschaft. In den vergangenen Monaten machte er sich mit dem Team, dem Verein und dessen Umfeld vertraut. Seit dem 1. Juli trägt er nun als Cheftrainer die sportliche Verantwortung.

Entwicklung und Teamgeist im Mittelpunkt

Tübbecke bringt eine Trainer-B-Lizenz sowie eine klare sportliche Philosophie in seine neue Aufgabe ein. Sein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung junger Spieler. Ebenso misst er dem Teamgeist und einer hohen Trainingsbereitschaft große Bedeutung bei.

Große Vorfreude auf die Aufgabe

Mit viel Zuversicht blickt Daniel Tübbecke in der Pressemitteilung des Vereins auf seine neue Rolle als Cheftrainer: „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Die letzten Monate haben mir gezeigt, welches Potenzial in diesem Team steckt. Wir wollen als Einheit auftreten, uns kontinuierlich weiterentwickeln und gemeinsam erfolgreich sein. Jetzt gilt es, in der Vorbereitung die Grundlagen zu schaffen und hart zu arbeiten.“

Verein setzt auf Kontinuität

Auch der Sportliche Leiter Christian Mlynarczyk sieht in der Pressemitteilung des Vereins die Besetzung der Trainerposition positiv: „Daniel hat sich als Co-Trainer hervorragend eingebracht und die Mannschaft bereits bestens kennengelernt. Mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Leidenschaft für den Fußball wird er die zweite Herren erfolgreich weiterentwickeln.“

Blick auf den Saisonstart

Mit der offiziellen Übernahme des Traineramtes ist der nächste Schritt für die zweite Mannschaft des FSV Union Fürstenwalde vollzogen.

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 ist bereits in vollem Gange. Seit dem Trainingsauftakt am 14. Juli arbeitet die zweite Mannschaft intensiv daran, die Basis für die bevorstehende Spielzeit in der Landesklasse Ost zu schaffen.