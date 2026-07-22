Fürstenwalde: Neuer Trainer übernimmt Unions Zweite

Auch der Sportliche Leiter Christian Mlynarczyk sieht in der Pressemitteilung des Vereins die Besetzung der Trainerposition positiv: „Daniel hat sich als Co-Trainer hervorragend eingebracht und die Mannschaft bereits bestens kennengelernt. Mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Leidenschaft für den Fußball wird er die zweite Herren erfolgreich weiterentwickeln.“

Blick auf den Saisonstart

Mit der offiziellen Übernahme des Traineramtes ist der nächste Schritt für die zweite Mannschaft des FSV Union Fürstenwalde vollzogen.

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 ist bereits in vollem Gange. Seit dem Trainingsauftakt am 14. Juli arbeitet die zweite Mannschaft intensiv daran, die Basis für die bevorstehende Spielzeit in der Landesklasse Ost zu schaffen.