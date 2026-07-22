Fürstenwalde: Neuer Trainer übernimmt Unions Zweite

Der FSV Union Fürstenwalde hat die Trainerfrage bei seiner zweiten Herrenmannschaft geklärt. Daniel Tübbecke trägt seit dem 1. Juli 2026 die sportliche Verantwortung. Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 in der Landesklasse Ost läuft bereits.
Vom Assistenten zum Cheftrainer
Für Daniel Tübbecke, beruflicher Vollzugsbeamte, ist der FSV Union Fürstenwalde kein unbekanntes Umfeld. Bereits seit dem 1. Januar 2026 gehörte der 43-Jährige als Co-Trainer zum Trainerstab der zweiten Mannschaft. In den vergangenen Monaten machte er sich mit dem Team, dem Verein und dessen Umfeld vertraut. Seit dem 1. Juli trägt er nun als Cheftrainer die sportliche Verantwortung.
Entwicklung und Teamgeist im Mittelpunkt
Tübbecke bringt eine Trainer-B-Lizenz sowie eine klare sportliche Philosophie in seine neue Aufgabe ein. Sein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung junger Spieler. Ebenso misst er dem Teamgeist und einer hohen Trainingsbereitschaft große Bedeutung bei.
Große Vorfreude auf die Aufgabe
Mit viel Zuversicht blickt Daniel Tübbecke in der Pressemitteilung des Vereins auf seine neue Rolle als Cheftrainer: „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Die letzten Monate haben mir gezeigt, welches Potenzial in diesem Team steckt. Wir wollen als Einheit auftreten, uns kontinuierlich weiterentwickeln und gemeinsam erfolgreich sein. Jetzt gilt es, in der Vorbereitung die Grundlagen zu schaffen und hart zu arbeiten.“
Verein setzt auf Kontinuität