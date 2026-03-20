Fürstenried will nachlegen – wichtige Partie gegen Alte Haide

Nächster Schritt um oben dran zu bleiben – Foto: Julian Holzner

Das erste Duell endete deutlich mit 6:1, allerdings spielte der Gegner damals bereits in der ersten Halbzeit nach zwei Platzverweisen in Unterzahl. Entsprechend ist die Ausgangslage diesmal eine andere. Fürstenried erwartet einen Gegner, der energisch dagegenhalten und alles investieren wird. Alte Haide steht aktuell im Tabellenmittelfeld und hat mit einem Sieg die Möglichkeit, weiter nach oben zu klettern.

Am Sonntag trifft der FC Fürstenried auf den FC Alte Haide – eine Mannschaft, die über viel individuelle Qualität verfügt und im Vergleich zum Hinspiel personell einige Veränderungen im Kader hatte.

Für den FC Fürstenried geht es hingegen darum, den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Der Spieltag hat dabei eine besondere Bedeutung, da der SV München West und der FC Kosova im direkten Duell aufeinandertreffen. Fürstenried will diese Konstellation nutzen und selbst seine Hausaufgaben erledigen.

Personell kann Trainer Tufan Lacin aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler sind an Bord, was die Konkurrenz innerhalb des Kaders zusätzlich erhöht. Mit einem eigenen Sieg und einem Erfolg des FC Kosova könnte Fürstenried punktgleich mit dem SV München West sein. Voraussetzung dafür ist jedoch, die gute Form der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Tufan Lacin:

„Wir haben wirklich alle an Bord. Natürlich wird es dadurch auch harte Entscheidungen geben, aber die Jungs sind so eng verbunden, dass jeder dem anderen seine Einsatzzeit gönnt.“

„Die Energie – auch von außen – ist aktuell sehr gut. Man merkt, dass die Jungs bereit sind, Vollgas zu geben. Wir pushen uns gegenseitig und sind als Mannschaft wie eine Familie zusammengewachsen.“

„Am Sonntag wird es wichtig sein, die technisch starken Spieler des Gegners eng und mit Überzeugung zu verteidigen. Gleichzeitig müssen wir es schaffen, schnell und direkt zu spielen, aber auch geduldig zu bleiben und auf unsere Momente zu warten.“

„Entscheidend wird unsere Präsenz auf dem Platz sein. Wie im Hinspiel müssen wir von Anfang an mental und spielerisch da sein.“

„Es ist ein wichtiger Spieltag, weil die Konkurrenz direkt gegeneinander spielt. Wir müssen zuerst unsere Aufgabe erledigen und dann schauen, wie die Tabelle am Sonntagabend aussieht.“

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen eine technisch sehr gute Mannschaft. Es wird ein intensives Spiel, in dem beide Teams nach vorne spielen wollen.“