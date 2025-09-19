Fürstenried will den Lauf ausbauen – voller Fokus auf Gräfelfing“

Doch am Sonntag wartet mit dem TSV Gräfelfing (Anstoß: 11:00 Uhr) ein Spiel, das auf dem Papier klar aussieht – aber sportlich und mental eine echte Reifeprüfung darstellt.

Der FC Fürstenried marschiert weiter eindrucksvoll durch die Saison – im Pokal wie in der Liga. Nach dem souveränen 6:1-Erfolg unter der Woche gegen die Munich Kickers steht das Team von Trainer Tufan Lacin nicht nur in der nächsten Runde des Kreispokals, sondern bleibt auch in der Liga das Maß aller Dinge.

Der deutliche 6:1-Sieg gegen die Münchner Kickers war ein Zeichen der Reife und Variabilität. Von der ersten Minute an dominierte Fürstenried die Partie, ließ defensiv kaum etwas zu und setzte offensiv gezielte Akzente.

Mit dem Sieg zieht Fürstenried in die nächste Pokalrunde ein – dort wartet mit dem VfB Forstinning, Spitzenreiter der Bezirksliga Ost, ein echtes Schwergewicht. Für Lacin und sein Team eine reizvolle Herausforderung: „Das wird ein absolutes Highlight-Spiel. Sie sind in ihrer Liga ungeschlagen – wir freuen uns darauf.“

„Es war ein sehr reifer Auftritt von Anfang bis Ende“, heißt es aus dem Trainerteam. Auch personell konnte rotiert und experimentiert werden: Spieler wurden auf neuen Positionen getestet – und überzeugten.

Gräfelfing: Die gefährliche Aufgabe, die keiner sehen will

Bevor es aber zum Pokalkracher kommt, gilt der volle Fokus dem Liga-Alltag. Und der bringt eine klassische Fußball-Warnung mit sich: Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten.

Der TSV Gräfelfing steht mit nur einem Punkt am Tabellenende – doch die Ausgangslage täuscht: „Sie sind extrem gefährlich im Umschaltspiel, spielen schnörkellos und setzen ihre Stärken über Standards clever ein“, warnt Lacin.

Die Botschaft ist klar: Wer denkt, dass dieses Spiel ein Selbstläufer wird, der hat im Amateurfußball nicht aufgepasst. „Wenn wir auch nur einen Schritt weniger gehen, werden wir nicht als Sieger vom Platz gehen.“

Fokus, Disziplin und Hunger – die Erfolgsformel der letzten Wochen

Trotz des perfekten Starts – vier Spiele, vier Siege – lässt das Fürstenrieder Trainerteam keinerlei Anzeichen von Selbstzufriedenheit zu. Im Gegenteil: Die Intensität in den Einheiten steigt, der interne Wettbewerb zieht spürbar an.

„Wir trainieren härter, präziser, mit noch mehr Fokus“, so Lacin. „Alle ziehen mit. Jeder geht diesen Schritt mehr – und genau das macht uns aktuell aus.“

Die Balance aus spielerischer Qualität, taktischer Disziplin und mentaler Bereitschaft ist derzeit das Fundament des Erfolgs. Auch gegen Gräfelfing wird es genau darauf ankommen:

„Wir müssen geduldig sein, Kontrolle im Spiel haben, im Kopf schnell und aktiv sein – und wenn wir vor dem Tor sind, müssen wir effektiv und aggressiv abschließen. Der Gegner wird alles tun, um unseren Lauf zu stoppen – aber wir sind bereit, alles auf dem Platz zu lassen, um die nächsten drei Punkte zu holen.“

Anpfiff gegen Gräfelfing ist am Sonntag um 11:00 Uhr auf heimischem Platz.

Fürstenried will mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung festigen – und gleichzeitig den Blick auf das Pokal-Highlight gegen Forstinning schärfen.