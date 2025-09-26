Fürstenried vor schwieriger Auswärtsaufgabe bei FT Gern

Auswärts bei FT Gern wartet ein Gegner, der nicht nur spielerisch unbequem ist – sondern auch durch Platzverhältnisse und Spielweise eine besondere Herausforderung darstellt.

Mit der beeindruckenden Serie von fünf Siegen im Rücken reist die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin mit breiter Brust an – aber nicht ohne klare Worte zur Ausgangslage:

FT Gern ist bekannt für seine kompakte Spielweise, das konsequente Umschaltspiel und den aggressiven Zugriff im Zentrum. Auf dem kleinen, engen Platz in Gern wird Fürstenried von Beginn an gefordert sein, das Spiel zu kontrollieren – trotz räumlicher Enge und einem Gegner, der Fehler eiskalt bestrafen kann.

„Wir haben gegen Gräfelfing gesehen, dass jeder Gegner gegen uns besonders motiviert ist. Das muss ein Weckruf für uns sein. Wir dürfen uns keine Phase der Nachlässigkeit leisten.“

Heute, 13:00 Uhr FT München Gern FT Gern FC Fürstenried FC Fürstenried 13:00

Die richtigen Antworten finden – auch in schwierigen Phasen

Dass das Team inzwischen nicht nur in der Lage ist, Spiele spielerisch zu lösen, sondern auch mit Widerständen umgehen kann, hat die Mannschaft in den letzten Wochen mehrfach bewiesen. Lacin betont:

„Das Entscheidende wird sein, auch in schwächeren Phasen im Spiel die Kontrolle zu behalten. Wir müssen geduldig, stabil und fokussiert bleiben – auch wenn es nicht sofort läuft.“

Besonders wichtig gegen tiefstehende Gegner wie FT Gern wird die Effizienz im letzten Drittel. Chancenverwertung, Tiefe im Spielaufbau und Zweikampfhärte stehen im Fokus der taktischen Vorbereitung.

Teamgeist, Fitness und Lernkurve als Schlüssel

Der Kader ist vollständig einsatzbereit. Die Trainingswoche war intensiv, fokussiert und geprägt von hoher Beteiligung. Der interne Konkurrenzkampf belebt das Spiel – und das Trainerteam lobt die Einstellung der Mannschaft:

„Die Jungs gehen im Training regelmäßig ans Limit. Wir lernen schnell, setzen Inhalte um und haben eine gute Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Biss. Jetzt gilt es, das am Sonntag wieder zu zeigen.“

Anpfiff ist am Sonntag um 13:00 Uhr bei FT Gern

Der FC Fürstenried will den nächsten Schritt machen – im Wissen, dass dafür volle Konzentration, hohe Intensität und maximale Disziplin gefragt sind.