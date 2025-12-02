Fürstenried verschenkt den Sieg – Standards erneut das Risiko

Der FC Fürstenried geht mit einem 2:2 gegen DJK Pasing in die Winterpause – ein Ergebnis, das dem Spielverlauf nur teilweise gerecht wird.

Ein Standard brachte das Gegentor aus dem Nichts.

Trotz zwölf verletzter bzw. ausgefallener Spieler übernahm Fürstenried von Beginn an die Kontrolle. Früh erspielte sich das Team klare Chancen, war spielerisch überlegen und hatte die Partie im Griff. Doch wie in dieser Saison schon häufiger:

Die Reaktion war stark. Innerhalb weniger Minuten drehte der FCF das Spiel auf 2:1 und erarbeitete sich weitere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Pasing fand dagegen vor allem über zunehmende Zweikampfhärte ins Spiel, ohne echte Durchschlagskraft aus dem Spiel heraus.

In der Schlussphase dann der erneute Tiefschlag: wieder ein Standard, wieder ein Gegentor. Die letzte Aktion der Partie entschied über das 2:2. Ein Remis, das sich für Fürstenried wie ein verschenkter Sieg anfühlt.

Trainer Tufan Lacin im Fazit

„Wir waren klar die bessere Mannschaft, hatten genug Chancen auf das 3:1. Pasing war nur über Standards gefährlich – und genau da kassieren wir die Gegentore. Das ist ärgerlich.“

„Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Nur eine Niederlage, und das mit einer komplett neuen Mannschaft. Die Jungs haben sich brutal schnell gefunden und gezeigt, wie stabil sie sind.“

„Die letzten Wochen hatten wir 12–14 verletzte Spieler und punkten trotzdem gegen die Topteams. Das muss man erstmal schaffen.“

„Standards zu verteidigen bleibt unser größtes Thema für die Rückrunde – das ist reine Einstellung. Daran arbeiten wir gezielt.“

„Wir holen im Winter junge, hungrige Spieler dazu. Die Qualität wird höher, die Konkurrenzsituation schärfer. Wir sind bereit, weiter anzugreifen.“

Einordnung vor der Rückrunde

•nur eine Niederlage in der gesamten Halbserie

•ein Nachholspiel als potenzielle Bonuspunkte

•Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten

•klare Entwicklungsrichtung trotz Personalausfällen

Fürstenried geht mit einer Mischung aus Stolz & klarem Arbeitsauftrag in die Pause:

Standards abstellen – und die eigenen Stärken weiter durchziehen.