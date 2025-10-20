Fürstenried siegt im Derby – 3:1-Erfolg gegen den TSV Solln

In einer Partie, die zunächst fahrig begann, zeigte die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin nach dem frühen Rückstand eine starke Reaktion, drehte das Spiel verdient und kontrollierte die Begegnung über weite Strecken.

Dabei war der Start alles andere als ideal. Fürstenried kam nur schwer ins Spiel, agierte ungewohnt fehleranfällig und verlor viele einfache Bälle. Solln nutzte das konsequent: Nach einem Fehler im Spielaufbau war der gegnerische Stürmer plötzlich frei durch und traf zum 1:0.

„Wir wussten genau, was Solln machen wird – über Zweikämpfe und Umschalten ins Spiel zu kommen“, erklärte Trainer Tufan Lacin nach der Partie. „Aber wir haben es ihnen zu leicht gemacht und ihnen das 1:0 praktisch geschenkt.“

Das Gegentor wirkte wie ein Weckruf. Nach taktischen Anpassungen fand Fürstenried zunehmend in die Partie, gewann Zweikämpfe und kontrollierte das Spielgeschehen. Nach einem präzisen Eckball von Yakup Dora köpfte Erhan Kilic freistehend zum 1:1-Ausgleich ein.

Nur wenige Minuten später war es erneut Yakup Dora, der mit einem perfekt getretenen Freistoß den Ball unhaltbar ins Tor zirkelte – 2:1 Fürstenried.

Bis zur Pause erspielte sich der Tabellenführer mehrere weitere Chancen, verpasste aber, das Ergebnis auszubauen. Mit einer verdienten Führung ging es in die Kabine.

Kontrolle nach der Pause – und der entscheidende Treffer

Nach dem Seitenwechsel kam Solln zunächst druckvoll aus der Kabine, doch diese Phase dauerte nur rund zehn Minuten. Danach übernahm Fürstenried wieder klar die Kontrolle, zeigte reifes Ballbesitzspiel und setzte immer wieder gefährliche Konter über Ümit Arik, Emre Tunc und Benan Sadovic.

Die Vorentscheidung fiel schließlich nach einer sehenswerten Kombination: Ümit Arik leitete den Ball artistisch mit der Hacke weiter auf Erhan Kilic, der sich die Chance nicht nehmen ließ und zum 3:1 einschob.

In der Schlussphase vergab Fürstenried noch mehrere gute Möglichkeiten, brachte den Sieg aber abgeklärt über die Zeit. Solln fand offensiv kaum noch statt – die Defensive um Erkut Satilmis und Eren Almali ließ nichts mehr anbrennen.

Trainerstimme – Tufan Lacin über Geduld, Anpassung und Derbystimmung

„Uns war von Anfang an klar, wie Solln auftreten würde – über Robustheit und Zweikämpfe. Wir haben anfangs zu viele einfache Fehler gemacht und sie dadurch stark werden lassen. Aber die Reaktion der Mannschaft war top. Nach der taktischen Anpassung hatten wir das Spiel im Griff und haben verdient zur Pause geführt.“

„Nach der Halbzeit mussten wir zehn Minuten Druck überstehen, danach war’s komplett unser Spiel. Der Sieg ist absolut verdient. Ein Derby zu gewinnen, ist immer etwas Besonderes – das gibt uns nochmal zusätzlichen Schwung für die nächsten Wochen.“

Fazit und Ausblick

Ein verdienter Derbyerfolg für den FC Fürstenried, der nach kurzem Wackler seine Klasse, Reife und taktische Flexibilität unter Beweis stellte. Mit dem Sieg bleibt die Mannschaft weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Am kommenden Sonntag wartet das nächste Spitzenspiel – auswärts beim FC München West. Dort will Fürstenried den starken Lauf fortsetzen und erneut ein Ausrufezeichen setzen.