Fürstenried scheidet knapp gegen Forstinning aus

Gegen den aktuellen Bezirksliga-Tabellenführer, der in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist, lieferte die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin jedoch eine beeindruckende Vorstellung ab – trotz massiver Ausfälle und schwieriger personeller Voraussetzungen

Die Liste der Ausfälle war lang: Mit nur 12 verfügbaren Spielern – darunter fast ausschließlich jüngere Akteure – musste Fürstenried in die Partie gehen. Die gesamte zentrale Achse war nicht verfügbar, doch das Team kompensierte den personellen Engpass mit Einsatz, Disziplin und taktischer Reife.

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild fort: Fürstenried dominierte über weite Strecken das Spiel, gewann viele Bälle im vorderen Drittel und arbeitete sich immer wieder zielstrebig in die Box. Doch wie so oft im Pokal kam es anders: In der 79. Minute fiel aus dem Nichts der Treffer für Forstinning – ein Schuss an die Latte, der unhaltbar ins Tor sprang.

Von der ersten Minute an zeigte Fürstenried ein strukturiertes Pressing, war giftig in den Zweikämpfen und ließ Forstinning kaum zur Entfaltung kommen. Zwar hatte der Gegner mehr Ballbesitz, jedoch nur in ungefährlichen Räumen. Die gefährlicheren Aktionen verbuchte klar der Gastgeber, vor allem Ümit Arik, Bujar Emini, Benan Sadovic und Ömer Cengiz erspielten sich gute Abschlusspositionen – allein die Effizienz fehlte.

Trotzdem gab sich Fürstenried nicht auf. Die Hausherren warfen alles nach vorne, hatten weitere gute Gelegenheiten zum Ausgleich, aber es sollte nicht sein. Am Ende blieb eine bittere Erkenntnis: Fußball ist manchmal nicht gerecht.



Tufan Lacin nach dem Spiel im Interview:

Tufan, erneut hattet ihr einige Ausfälle. Wie groß war die Herausforderung vor dem Anpfiff?

„Natürlich war im Vorfeld wieder einiges los. Zehn kranke oder verletzte Spieler – darunter wichtige Stützen unseres Spiels. Aber genau für solche Situationen haben wir unseren Kader aufgebaut. Die Jungs, die auf dem Platz standen, sind vielleicht jung, aber sie haben mein volles Vertrauen – und sie haben es mehr als verdient.“

Wie bewertest du die Leistung über 90 Minuten?

„Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir waren dominant, griffig und haben vieles richtig gemacht. Wir hatten mehr Abschlüsse, mehr klare Szenen – aber wir haben uns nicht belohnt. In solchen Spielen musst du irgendwann das Tor erzwingen, und da sind wir vielleicht noch einen Tick zu grün.“

Was macht dir dennoch Mut?

„Ich sehe, wie diese Jungs im Training arbeiten, wie sie sich entwickeln. Wir stehen nicht ohne Grund in der Liga da oben. Heute hat das Spielglück gefehlt, während der Gegner aus einer halben Chance das Tor macht. Aber wir haben Charakter gezeigt – jeder Einzelne hat alles reingehauen.“

Wie geht’s jetzt weiter?

„Wir wollten unbedingt eine Runde weiterkommen, aber so ist Fußball. Jetzt gilt unser kompletter Fokus dem Spiel am Sonntag um 15 Uhr in Pasing. Dort wollen wir zeigen, wie wir mit Rückschlägen umgehen – und wieder drei Punkte holen.“