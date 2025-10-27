Fürstenried kassiert erste Niederlage-Standard entscheidet Topspiel

Nach einer langen Serie ohne Niederlage musste der FC Fürstenried am Sonntag im Spitzenspiel beim SV München West die erste Saisonniederlage hinnehmen. In einem intensiven und temporeichen Duell setzten sich die Gastgeber mit 6:2 durch – auch, weil Fürstenried ungewohnt anfällig bei Standards war. Trainer Tufan Lacin analysierte nach dem Spiel offen die Ursachen, sprach über Einstellung, Mentalität und den Blick nach vorne.

„An sich war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber wenn du in einer Partie vier Gegentore nach Standards kassierst, hast du es einfach nicht verdient zu gewinnen. Das darf uns in dieser Häufigkeit nicht passieren. Auf einem kleinen Kunstrasen sind Standards enorm wichtig – und genau da waren wir heute nicht präsent genug. Das war der entscheidende Faktor. Am Ende muss man ehrlich sagen: Wer so verteidigt, verliert verdient.“

„Ganz klar – Standards. Wir kassieren vier von sechs Gegentoren aus ruhenden Bällen. Das ist pure Einstellungssache, das ist Mentalität. Und da haben wir heute komplett versagt. Taktisch waren wir gut vorbereitet, wir wussten genau, was auf uns zukommt. Aber solche Situationen kannst du als Trainer von außen kaum beeinflussen. Das muss auf dem Platz funktionieren.“

2.⁠ ⁠Was hat aus deiner Sicht heute den Unterschied gemacht?

3.⁠ ⁠Wie zufrieden bist du mit der Einstellung der Jungs trotz des Ergebnisses?

„Die generelle Einstellung zum Spiel war deutlich besser als letzte Woche, das muss man sagen. Aber die Bereitschaft, Standards konsequent zu verteidigen, war katastrophal. Ich betone das seit dem ersten Testspiel: Solche Situationen entscheiden Spiele. Heute hat uns das eiskalt erwischt.“

4.⁠ ⁠Gab’s für dich einen Moment, der das Spiel entschieden hat?

„Nicht direkt ein Moment, sondern das Muster – wir kassieren die Tore immer wieder auf dieselbe Art. Nach jedem Standard war sofort Gefahr. Wenn du das nicht in den Griff bekommst, kannst du auf diesem engen Platz kein Spiel gewinnen. Das war der Knackpunkt.“

5.⁠ ⁠Wie hast du die Umsetzung deiner taktischen Idee gesehen?

„Vom taktischen her war das ordentlich. Wir haben vieles so umgesetzt, wie wir es geplant hatten. Aber diesmal waren es eben Dinge, bei denen man als Trainer machtlos ist. Wenn Standards nicht verteidigt werden, kannst du das beste System haben – es wird nicht funktionieren.“

6.⁠ ⁠Wie gehst du mit so einer Niederlage um – eher ärgerlich oder schnell abhaken?

„Natürlich ist das ärgerlich. So eine 6:2-Niederlage tut weh, da gibt’s keine Ausreden. Aber man muss sie einordnen, klar ansprechen und dann weitermachen. Lieber verliert man einmal so deutlich, als viermal unglücklich mit 1:0. Wichtig ist, dass wir daraus lernen.“

7.⁠ ⁠Gab’s trotzdem etwas, das du positiv mitnimmst?

„Ja, absolut. Fußballerisch waren wir über weite Strecken dominant, vor allem in der zweiten Halbzeit. Die Jungs haben sich nicht hängen lassen, weiter gespielt und Mentalität gezeigt. Wenn Muzaffer Utku seinen Freistoß zum 5:3 reinmacht statt an den Pfosten schießt, kann das Spiel nochmal kippen – da waren noch 20 Minuten zu spielen. Leider war das Glück diesmal nicht auf unserer Seite.“

8.⁠ ⁠Wie wichtig ist es jetzt, schnell wieder in den Rhythmus zu kommen?

„Sehr wichtig. Solche Spiele können auch eine Reaktion auslösen. Jetzt geht’s darum, wieder stabil zu werden, die richtigen Schlüsse zu ziehen und im nächsten Spiel direkt eine Antwort zu geben.“

9.⁠ ⁠Was nehmt ihr aus dem Spiel mit für die nächsten Wochen?

„Das war ein klarer Denkzettel. Wir müssen verstehen, dass solche Details Spiele entscheiden. Das Thema Standards wird erneut angesprochen – und zwar deutlich. Jetzt gilt der Fokus dem Heimspiel am Sonntag gegen den TSG Pasing. Danach folgt direkt das Topspiel gegen FC Kosova München. Wir bleiben unserem Weg treu, arbeiten weiter hart – und werden eine Reaktion zeigen.“

Fazit

Eine bittere, aber lehrreiche Niederlage für den FC Fürstenried. FC Fürstenried bleibt trotz des Rückschlags selbstkritisch, fokussiert und kämpferisch. In drei Wochen trifft man erneut auf den SV München West – mit der klaren Mission, die richtige Antwort auf dem Platz zu geben.