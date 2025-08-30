Fürstenried II gleicht in der Nachspielzeit aus

Am Freitag traf der FC Fürstenried II auf U.S. Meroni-Itel und bot den 25 Zuschauern ein spannendes Spiel voller Wendungen. Bereits in der 3. Minute brachte Manuel Mughetto die Gäste mit einem frühen Treffer in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 0:2 und sorgte für einen komfortablen Vorsprung seiner Mannschaft.

Fürstenried zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich nach der Halbzeit zurück. In der 51. Minute verkürzte Salih Patir per Foulelfmeter auf 1:2. Doch Meroni-Itel schlug zurück: Vitor Pinto De Sousa stellte in der 72. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Das Spiel schien entschieden, doch Fürstenried bewies Moral. In der 87. Minute traf erneut Salih Patir zum 2:3. In der Nachspielzeit gelang Tufan Lacin der umjubelte Ausgleich zum 3:3.

Der FC Fürstenried II zeigte nach einem frühen Rückstand große Moral und belohnte sich mit einem späten Ausgleich. U.S. Meroni-Itel hingegen verspielte einen komfortablen Vorsprung.

Ein mitreißendes Punktspiel, das von Kampfgeist und Spannung geprägt war. Fürstenried bewies mentale Stärke, während Meroni-Itel trotz starker Anfangsphase den Sieg aus der Hand gab.