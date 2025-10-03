Fürstenried empfängt Neuhadern – Spitzenspiel mit Signalwirkung

Für Trainer Tufan Lacin und sein Team beginnt mit diesem Duell eine richtungsweisende Phase: Die kommenden acht Wochen könnten darüber entscheiden, ob man sich dauerhaft oben festsetzt – oder ob das Rennen an der Spitze nochmal enger wird.

Mit sexhs Siegen aus sechs Spielen geht Fürstenried mit viel Selbstvertrauen ins Spiel – doch auch FC Neuhadern reist mit einer Serie im Rücken an. Beide Teams stehen für modernen, strukturierten Fußball mit hoher Intensität. Besonders spannend dürfte das Duell auch deshalb werden, weil beide Mannschaften nicht auf Reaktion, sondern auf Gestaltung ausgelegt sind.

„Es treffen zwei Teams aufeinander, die beide den Ball wollen und über viel Qualität in den Reihen verfügen. Das Spieltempo wird hoch, die Räume eng und die Zweikämpfe intensiv. Es wird auf die Details ankommen“, erklärt Trainer Lacin im Vorfeld.

Der FC Neuhadern präsentiert sich bislang als sehr ausgewogene Mannschaft. In allen Mannschaftsteilen gut besetzt, laufstark und mit hoher taktischer Disziplin ausgestattet. Besonders im Zentrum hat FC Neuhadern in den letzten Wochen viele Spiele dominiert.

Doch auch Fürstenried muss sich nicht verstecken: Die Mannschaft hat in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass sie sowohl Spiele kontrollieren als auch drehen kann. In intensiven Partien gegen Teams wie FT Gern, Neuried oder Alte Haide zeigte das Team nicht nur Spielwitz – sondern vor allem Mentalität.

„Man sieht es jede Woche im Training – das Tempo ist hoch, die Schärfe ist da. Jeder will sich zeigen, jeder weiß, worum es jetzt geht. Es beginnt eine wichtige Phase – und die Mannschaft ist bereit“, so Lacin.

Formphase als Fundament – aber kein Selbstläufer

Die Stimmung innerhalb des Teams ist gut, der Kader ist fit und vollständig einsatzbereit. Doch trotz des makellosen Laufs warnt der Trainer vor Nachlässigkeiten:

„Wir haben zuletzt gesehen, dass jeder Gegner gegen uns nochmal ein paar Prozent draufpackt. Das muss für uns ein ständiger Weckruf sein. Wir dürfen uns auf keinem Erfolg ausruhen – es zählt immer nur die nächste Aufgabe.“

Gerade in Spielen wie gegen Neuhadern, wo Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können, sind Disziplin, Körpersprache und Konstanz gefragt.

Was das Spiel entscheiden könnte

Für Trainer Lacin steht fest: Zweikämpfe, Tiefe im Spielaufbau und mentale Stabilität werden der Schlüssel sein.

„Wir müssen klar in unseren Abläufen bleiben, die Kontrolle suchen und gleichzeitig aktiv verteidigen. In solchen Spielen geht es nicht darum, wer schöner spielt – sondern wer effizienter und zielstrebiger auftritt. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen – mit Überzeugung.“

Ausblick:

Mit einem weiteren Sieg würde sich der FC Fürstenried weiter an der Tabellenspitze festsetzen – und ein starkes Signal an die Liga senden. Doch der FC Neuhadern ist gewarnt und bestens vorbereitet. Alles deutet auf ein hochklassiges Kreisliga-Spiel mit Tempo, Spannung und Qualität hin.

Anstoß ist am Sonntag um 11:00 Uhr auf dem Sportgelände des FC Fürstenried.