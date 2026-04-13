Fürstenried dreht turbulentes Spiel bei Teutonia

– Foto: Jonas Baier

Am Tabellenende spitzt sich die Lage weiter zu. TSG Pasing musste erneut eine bittere Niederlage hinnehmen und steht weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz. FT München Gern verpasste es trotz großem Kampf bei Alte Haide, wertvolle Punkte mitzunehmen. Ein Lebenszeichen hingegen sendete TSV München-Solln, das sein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten TSV Neuried überzeugend gewann und damit neue Hoffnung im Kampf um die Relegationsplätze schöpft. Der Abstiegskampf verspricht für die kommenden Wochen maximale Spannung, da gleich mehrere Teams punktgleich um den Klassenerhalt zittern.

Der 20. Spieltag der Kreisliga München bot alles, was das Fußballherz begehrt. Tabellenführer FC Kosova München musste hart kämpfen, setzte sich aber in einem spannenden Spiel knapp gegen die DJK Pasing durch und behauptet damit die Pole-Position im Aufstiegsrennen. Gleichzeitig überzeugte der SV München West mit einem deutlichen Sieg über den TSV Großhadern und bleibt dem Spitzenreiter weiter auf den Fersen. Auch die Reserve des TSV 1860 München meldete sich mit einer starken Heimvorstellung gegen TSV Gräfelfing im Rennen um die Relegationsplätze eindrucksvoll zurück.

Fürstenried setzt sich in packendem Duell bei Teutonia durch

In der Kreisliga München lieferten sich der FC Teutonia München und der FC Fürstenried am 20. Spieltag ein spannendes Duell, das die Gäste für sich entschieden. Vor rund 100 Zuschauern begann die Partie furios: Bereits in der 5. Minute brachte Pascal Blass-Reljic die Gäste in Führung. Nur sechs Minuten später glich Paul Schelling für die Hausherren aus. Fürstenried zeigte sich jedoch abgezockt und stellte mit einem verwandelten Foulelfmeter von Ümit Arik (28.) die Weichen erneut auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Anes Ajdari (36.) auf 3:1. Teutonia stemmte sich gegen die Niederlage und kam nach dem Seitenwechsel durch Nicolas Castagne (55.) auf 2:3 heran, doch ein weiterer Treffer sollte nicht mehr gelingen.

Durch den Auswärtserfolg klettert der FC Fürstenried mit nun 41 Punkten auf Tabellenplatz 4. Der FC Teutonia München bleibt mit 22 Punkten bei gleicher Tordifferenz auf Rang 10 und muss sich im Abstiegskampf behaupten.

Last-Minute-Treffer sorgt für Spannung im Münchner Kreisliga-Topspiel Im Spitzenspiel der Kreisliga München setzte sich der Tabellenführer FC Kosova München in einer intensiven Partie gegen die Gäste der DJK Pasing durch. Vor rund 100 Zuschauern entwickelte sich ein Duell mit wechselnden Führungen und dramatischem Finale. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Kaan Karagöz die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (48.). Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Kreshnik Nebihu glich nur zwei Minuten später aus (50.). In der 63. Minute drehte Edonis Krasniqi das Spiel zugunsten von Kosova. Die Schlussphase hatte es in sich. Ein unglückliches Eigentor von Mevlud Sherifi (87.) sorgte für den erneuten Ausgleich. Doch in der Nachspielzeit avancierte Albin Uka zum Matchwinner und sicherte seinem Team den umjubelten Heimsieg (90.). Durch diesen Erfolg festigt der FC Kosova München mit nun 53 Punkten seine Tabellenführung. Die DJK Pasing rutscht nach der Niederlage mit 29 Punkten auf Rang sechs ab. Gelb-Rot sah Dominik Oberleitner (52.) bei den Gästen, was die Partie zusätzlich erschwerte.

Neuhadern setzt Ausrufezeichen in Pasing Der FC Neuhadern München feierte am 20. Spieltag der Kreisliga München einen souveränen Auswärtserfolg bei der TSG Pasing und kletterte damit auf Rang fünf der Tabelle. Die Gastgeber hingegen verbleiben nach der Niederlage auf dem letzten Platz. Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle und gingen bereits in der 17. Minute durch Daniel Schubert in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leonardo Pfleiderer per Foulelfmeter in der 50. Minute auf 2:0. Kurz vor Schluss war erneut Leonardo Pfleiderer erfolgreich (78.), nachdem er zuvor in der 77. Minute einen weiteren Strafstoß nicht verwandeln konnte. In der Nachspielzeit setzte Maximilian Hartmann den Schlusspunkt zum 4:0 (90.+4). Die Partie wurde zusätzlich von der Gelb-Roten Karte für Russel Chamisa (TSG Pasing, 79.) geprägt, welche die Gastgeber endgültig aus dem Spiel nahm. Mit diesem deutlichen Erfolg springt der FC Neuhadern München auf Platz fünf (29 Punkte), während die TSG Pasing mit zehn Punkten das Tabellenende ziert.

Alte Haide setzt sich in Torfestival durch In einer packenden Kreisliga-Partie in München sicherte sich der FC Alte Haide einen knappen Heimsieg gegen FT München Gern und verbesserte sich dadurch in der Tabelle auf Rang 7, während die Gäste nun auf Platz 13 rangieren. Vor 50 Zuschauern begann die Begegnung mit einem Blitzstart der Hausherren. Bereits in der 5. Minute traf Lordan Handanovic zur Führung. Die Gäste antworteten prompt, als Dominik Dabic in der 19. Minute den Ausgleich erzielte. Nur sieben Minuten später brachte Adin Kurtovic Alte Haide erneut in Front. Kurz vor der Pause erhöhte Lordan Handanovic mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie torreich. Niklas Staedtler brachte FT München Gern in der 62. Minute wieder heran, doch vier Minuten später stellte Mario Crnicki den alten Zwei-Tore-Vorsprung her. Den Schlusspunkt setzte Matthias Regiert in der 70. Minute mit dem 4:3, das zugleich den Endstand markierte. Durch diesen Heimsieg klettert der FC Alte Haide auf Platz 7 der Tabelle, während FT München Gern trotz engagierter Leistung auf Rang 13 verharrt und im Abstiegskampf bleibt.

Dramatische Schlussphase sichert den Sieg für die Dritte der Löwen Im Heimspiel der Kreisliga München setzte sich der TSV 1860 München III in einer packenden Begegnung gegen den TSV Gräfelfing mit 4:2 durch. Die Partie bot den 50 Zuschauern auf dem Trainingsgelände der Löwen einen nervenaufreibenden Spielverlauf mit einem furiosen Ende. Die Gäste gingen früh durch Jonas Einloft (18.) in Führung, doch die Antwort der Löwen folgte prompt: Jeffrey Ebert (23.) stellte den Ausgleich her. Noch vor der Pause konnte Gräfelfing erneut zuschlagen, als Johannes Münch (31.) zum 1:2 traf. In der 88. Minute schwächte sich Gräfelfing selbst, als Münch nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Die Schlussphase brachte dann die Entscheidung: Felix Rothe (79.) erzielte den Ausgleich, bevor die Hausherren in der Nachspielzeit alles klarmachten. Peter Lettenbauer (90.) und Mario Krischel (90.) sorgten mit einem Doppelschlag für den umjubelten 4:2-Endstand. Mit diesem Sieg klettert der TSV 1860 München III auf den dritten Tabellenplatz und festigt seine Position im Aufstiegsrennen. Der TSV Gräfelfing rutscht hingegen auf Rang neun ab und muss den Blick wieder vermehrt nach unten richten.

Solln siegt im Derby und verschafft sich Luft im Tabellenkeller In der Kreisliga München feierte der TSV München-Solln einen wichtigen Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten TSV Neuried. Vor 80 Zuschauern setzten sich die Hausherren am Sonntagnachmittag verdient durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang Solln kurz vor der Pause der Durchbruch: Luis Stephan traf in der 35. Minute zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Solln den Druck, während Neuried offensiv kaum Akzente setzen konnte. In der Nachspielzeit sorgte Seref Sözer (90.+2) für die Vorentscheidung, ehe erneut Luis Stephan (90.+4) den Endstand herstellte. Mit dem Sieg klettert der TSV München-Solln auf Rang 11 der Tabelle (20 Punkte) und überholt damit den TSV Neuried, der nun mit 19 Punkten auf Platz 12 liegt. Für beide Teams bleibt der Abstiegskampf weiterhin eng, doch Solln verschafft sich mit dem Dreier etwas Luft.