Fürstenried dreht die Partie – wichtige Reifeprüfung gegen Gräfelfing

Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:1-Rückstand zeigte das Team von Trainer Tufan Lacin eine bemerkenswerte Reaktion und drehte die Partie mit einer dominanten zweiten Hälfte zum verdienten 3:1-Heimsieg.

Von Beginn an tat sich Fürstenried schwer, den eigenen Rhythmus zu finden. Der Gegner aus Gräfelfing agierte tief stehend, kompakt und wartete geduldig auf Umschaltmomente – genau so, wie es das Trainerteam im Vorfeld erwartet hatte.

Nach mehreren ungenutzten Chancen auf Seiten der Gastgeber ging Gräfelfing schließlich verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause – der FC Fürstenried wirkte ideenlos und ungewohnt fehleranfällig im Spielaufbau.

„Wir hatten viel Ballbesitz, aber haben den Ball zu langsam laufen lassen. Oft war ein Dribbling oder ein Pass zu viel dabei“, analysierte Lacin nach dem Spiel. Das führte zu zahlreichen Ballverlusten und ermöglichte Gräfelfing immer wieder gefährliche Konter.

Ein anderes Gesicht nach der Pause

Mit Wiederanpfiff zeigte sich ein völlig verändertes Bild. Fürstenried agierte nun mit deutlich mehr Überzeugung, Tempo und Zielstrebigkeit. Die Grundtugenden stimmten plötzlich – und das spiegelte sich sofort auf dem Platz wider.

Der Ausgleich durch Erhan Kilic war der Dosenöffner: befreit, präzise und direkt. Kurz darauf war es Erkut Satilmis, der zur 2:1-Führung traf, ehe Benan Sadovic wenige Minuten später mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf machte.

Gräfelfing konnte in der zweiten Hälfte kaum noch für Entlastung sorgen, da Fürstenried defensiv stabil stand und offensiv mit viel Druck agierte.

Trainerstimme – ein nüchterner Blick auf zwei Halbzeiten

Tufan Lacin fand nach dem Spiel klare Worte:

„Die erste Halbzeit war nicht gut. Wir haben viele einfache Fehler gemacht, sind nicht in unsere Abläufe gekommen und Gräfelfing hat das sehr gut ausgenutzt. Aber die Reaktion der Mannschaft nach der Pause war absolut stark. Das war eine Punktspiel, in der man eigentlich nur verlieren kann – umso wichtiger, dass wir sie bestanden haben.“

Lacin betonte auch die Bedeutung des Spiels im Hinblick auf die Entwicklung seiner Mannschaft:

„So eine Halbzeit hatten wir bisher nicht in der Saison. Umso wichtiger war es, dass wir schnell daraus gelernt haben. Es war ein reifer Auftritt in der zweiten Hälfte – und am Ende zählen die drei Punkte.“

Nächster Punktspiel ist am Sonntag bei Gern um 13 Uhr