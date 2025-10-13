Fürstenried bleibt ungeschlagen – verdienter Sieg bei DJK Pasing

Nach Wochen voller Ausfälle konnte Trainer Tufan Lacin erstmals wieder auf einen nahezu vollständigen Kader zurückgreifen – rechtzeitig vor dem Derby gegen den TSV Solln.

„Es war das erste Mal seit Wochen, dass wir fast alle an Bord hatten“, so Lacin nach dem Spiel. Trotz einiger angeschlagener Spieler war die Mannschaft von Beginn an präsent und setzte den Matchplan konsequent um. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Pasing war von Anfang an klar, dass Präzision und Entscheidungsfreude über Erfolg oder Misserfolg entscheiden würden.

Die Gastgeber versuchten früh zu pressen und standen, wie gewohnt, mit einer sehr hohen Abwehrlinie. Genau das nutzte Fürstenried eiskalt aus: Immer wieder öffneten sich Räume hinter der Kette, die Bujar Emini, Ümit Arik, Benan Sadovic und Kerem Ceylan klug bespielten.

Frühe Tore – und ein Paradebeispiel für Effektivität

Nach einem perfekt getimten Chippass von Eren Almali tauchte Benan Sadovic frei vor dem Tor auf und lupfte den Ball sehenswert über den Keeper zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Ümit Arik nach einem Ballgewinn aus der Distanz ins kurze Eck auf 2:0.

Fürstenried kontrollierte das Spiel klar, kombinierte sicher und ließ den Ball laufen. Schon zur Pause hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen können – Chancen waren reichlich vorhanden, einzig die Konsequenz im Abschluss fehlte.

Zweite Halbzeit mit vergebenen Chancen – und einem gehaltenen Elfmeter

Aus dem Nichts bekam einen sehr einfachen Elfmeter zugesprochen.

Doch Torhüter Ömer Yildirim ahnte die Ecke, parierte stark und bewahrte seine Mannschaft vor dem 2:1. Ömer Yildirim der schon des öfteren einen Elfmeter pariert hat und noch kein Gegentor vom Punkt zugelassen hat, wuchs wieder einmal über sich hinaus.

Auch im zweiten Durchgang dominierte der FC Fürstenried das Geschehen, blieb aber zu verspielt vor dem Tor. Pasing kam lange nicht gefährlich vors Tor – bis ein harmlos wirkender Freistoß aus dem Nichts hinten im Eck landete und auf 1:2 verkürzte.

Dieser Moment war der Wendepunkt: Statt ins Wanken zu geraten, zeigte Fürstenried Routine, Ruhe und Abgeklärtheit. Die letzten Minuten wurden souverän heruntergespielt, die Defensive um Erkut Satilmis ließ nichts mehr zu.

Trainerstimme – Tufan Lacin über Stabilität, Chancen und Derby-Vorfreude

„Wir sind froh, nach den letzten Wochen endlich wieder einen breiten Kader zu haben. Unter der Woche war noch einiges los mit Krankheiten, aber jetzt ist Licht am Ende des Tunnels.“

„Wir waren von Anfang an dominant, haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und unseren Matchplan gut umgesetzt. Wir hätten deutlich höher führen müssen – aber wie am Mittwoch fehlt uns momentan einfach die Chancenverwertung. Das Spiel war unnötig offen, aber auch nach dem Anschlusstreffer hatte ich nie das Gefühl, dass wir es noch aus der Hand geben.“

„Am Ende war’s ein verdienter Sieg, die Tabelle bleibt eng – alle da oben punkten. Jetzt richten wir den vollen Fokus auf das Derby gegen den TSV Solln am nächsten Wochenende. Das ist ein besonderes Spiel, man spürt es sofort nach dem Abpfiff. Wir freuen uns riesig darauf und wollen dort den nächsten Sieg holen.“

Fazit

Ein abgeklärter, verdienter Sieg des FC Fürstenried, der trotz vieler verpasster Chancen nie die Kontrolle verlor. Der gehaltene Elfmeter von Ömer Yildirim sicherte am Ende drei Punkte – und das ungeschlagene Spitzenteam reist mit viel Rückenwind ins Derby gegen Solln.