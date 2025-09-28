Fürstenried bleibt makellos – 2:1-Sieg bei FT Gern

Trotz eines schwerfälligen Starts setzte sich die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin am Sonntag mit 2:1 beim kampfstarken FT Gern durch – und behauptet damit auch nach dem sechsten Spieltag die Tabellenspitze ohne Punktverlust.

Von Beginn an tat sich Fürstenried auf dem engen Platz in Gern schwer. Die Hausherren agierten mit langen Bällen, provozierten viele zweite Bälle und kamen so immer wieder zu gefährlichen Standardsituationen. Genau so eine Standardsituation führte schließlich zum 1:0 für FT Gern – nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt.

Wenig später folgte die Wende: Maximilian Bergmann setzte sich über außen durch, seine Hereingabe wurde per Handspiel unterbunden – Strafstoß. Yakup Dora verwandelte sicher zum 2:1.

Doch der Rückstand wirkte wie ein Wachmacher für die Gäste. Plötzlich war mehr Tempo, mehr Zugriff und deutlich mehr Zielstrebigkeit im Spiel. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten: Bujar Emini staubte nach einem Standard zum 1:1-Ausgleich ab.

Noch vor der Pause ließ Fürstenried zwei große Chancen ungenutzt – es blieb bei der knappen Führung.

Dominante zweite Hälfte ohne Gefahr

Nach dem Seitenwechsel übernahm Fürstenried endgültig die Kontrolle. Die Mannschaft dominierte das Spiel mit langen Ballbesitzphasen und hoher Passsicherheit. Chancen ergaben sich vor allem durch Überladungen über die Flügel – doch im letzten Drittel fehlte zu oft die Präzision im finalen Pass oder Abschluss.

Trotzdem ließ Fürstenried in der gesamten zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss des Gegners zu. Die Abwehr um Erkut Satilmis und Eren Almali räumte konsequent alles ab und ließ keine Zweifel mehr am verdienten Auswärtssieg aufkommen.

Trainerstimme: „Überragende Reaktion – und starke Bank“

Tufan Lacin zeigte sich nach dem Spiel zufrieden – gerade mit Blick auf die Reaktion nach dem frühen Gegentreffer:

„Wir wussten, wie schwer das heute wird. Die Anfangsphase war nicht gut – viele verlorene zweite Bälle, kein Zugriff. Aber was die Jungs dann gezeigt haben, war überragend. Wir drehen das Spiel noch vor der Pause – das ist ein klares Statement.“

Besonders hob Lacin auch die Einwechslungen hervor:

„Unsere Bank hat heute richtig Energie gebracht. Jeder, der reinkam, war sofort präsent. Das ist ein echtes Zeichen für den Zusammenhalt und die Qualität im Kader.“

Nächstes Spiel: Spitzenspiel gegen Neuhadern

Am kommenden Sonntag (11:00 Uhr) steht auf heimischem Platz das Topspiel gegen den FC Neuhadern an. Dort erwartet Fürstenried ein Gegner, der ebenfalls Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze hat – Spannung garantiert.