Fürstenried belohnt sich für starke erste Halbzeit mit Auswärtssieg

Wichtige 3 Punkte gegen FC Teutonia – Foto: Julian Holzner

Bereits in den ersten Minuten zeigte Fürstenried eine deutlich höhere Präzision und Klarheit in den eigenen Aktionen als noch in den vergangenen Wochen. Mit hohem Fokus und strukturiertem Offensivspiel erspielte sich das Team früh mehrere vielversprechende Möglichkeiten. Die logische Konsequenz folgte wenig später: Nach einer starken Spielverlagerung tauchte Pascal plötzlich frei vor dem gegnerischen Tor auf und verwandelte souverän zur verdienten 1:0-Führung.

Nach dem Erfolg von Teutonia in der Vorwoche gegen Kosovo war die Ausgangslage klar: Die Gastgeber wollten den Schwung mitnehmen und mit breiter Brust auftreten. Doch auch der FC Fürstenried war bestens vorbereitet und wusste um die Herausforderung, die ein selbstbewusster Gegner mit sich bringt. Entsprechend konzentriert und zielstrebig gingen die Gäste von Beginn an in die Partie.

Auch in der Folge blieb der FC Fürstenried die spielbestimmende Mannschaft. Mit hohem Tempo und zielgerichteten Angriffen erarbeiteten sich die Gäste weitere hochkarätige Chancen, verpassten es jedoch zunächst, den Vorsprung auszubauen. Diese Nachlässigkeit sollte sich kurzzeitig rächen: Ein direkt verwandelter Freistoß der Gastgeber, präzise ins linke untere Eck geschossen, führte zum 1:1-Ausgleich.

Anders als in den vergangenen Wochen zeigte sich Fürstenried jedoch unbeeindruckt vom Gegentreffer. Die Mannschaft reagierte mit noch mehr Intensität, setzte den Gegner früh unter Druck und suchte konsequent den Weg nach vorne. Nach einer weiteren starken Offensivaktion wurde Ümit Arak im Strafraum am Torabschluss gehindert, als ein Gegenspieler den Ball regelwidrig mit der Hand abwehrte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Arak souverän zur erneuten Führung.

Fürstenried blieb weiter am Drücker und spielte sich in einen regelrechten Offensivrausch. Über die rechte Seite kombinierten sich die Gäste erneut gefährlich nach vorne, ehe ein präziser Pass in den Rückraum Anes fand, der frei vor dem Tor die Übersicht behielt und zum 3:1 einschob. Bis zur Pause hätte das Ergebnis aus Sicht der Gäste noch deutlicher ausfallen können, doch mehrere hochkarätige Chancen blieben ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch spürbar. Teutonia erhöhte den Druck und übernahm zunehmend die Spielkontrolle, während Fürstenried Schwierigkeiten hatte, die eigenen Konter sauber auszuspielen. Der Anschlusstreffer zum 3:2 fiel schließlich nach einer Flanke und brachte neue Spannung in die Partie.

In der Schlussphase entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf. Teutonia drängte auf den Ausgleich, lief immer wieder an und versuchte, die Defensive der Gäste zu überwinden. Doch der FC Fürstenried präsentierte sich in dieser Phase äußerst diszipliniert und stabil. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verteidigte das Team die knappe Führung konsequent bis zum Schlusspfiff.

Zwar boten sich den Gästen noch mehrere Kontermöglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden, doch diese wurden nicht konsequent zu Ende gespielt. Letztlich blieb es beim verdienten 3:2-Auswärtserfolg, der die starke erste Halbzeit der Fürstenrieder widerspiegelt.

Mit diesem wichtigen Sieg bleibt der FC Fürstenried weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Aktuell belegt das Team den vierten Tabellenplatz und hat weiterhin fünf Punkte Rückstand auf Rang zwei. Der Blick richtet sich nun bereits auf die kommende Aufgabe: Am nächsten Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim TSV Gräfelfing die nächste anspruchsvolle Herausforderung.

Trainer Tufan Lacin:

„Wir haben von Beginn an sehr viel Druck ausgeübt und sind mit hoher Intensität ins Spiel gegangen. Besonders unsere Passstafetten waren sehr sauber, wir haben gut kombiniert und uns dadurch auch verdient die Führung erarbeitet. Das Gegentor war aus unserer Sicht etwas unglücklich, aber die Reaktion der Mannschaft darauf war genau richtig.“

„Gerade in der ersten Halbzeit war das eine überragende Leistung von uns. Mit der Aggressivität, der Power und der Energie, die wir auf den Platz gebracht haben, hätten wir uns eigentlich noch deutlich häufiger belohnen müssen. Dass wir dann mit einer verdienten 3:1-Führung in die Pause gehen, war absolut folgerichtig.“

„In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr ganz so klar in unsere Aktionen gekommen. Wir hatten zwar weiterhin viel Ballbesitz, aber Teutonia hat den Druck erhöht und versucht, uns hinten reinzudrücken. In dieser Phase hat sich aber gezeigt, wie stabil wir inzwischen sind.“

„Ein großes Kompliment geht an unsere Defensive und insbesondere an Erkut – wir haben das insgesamt sehr konsequent und diszipliniert wegverteidigt. Natürlich hätten wir unsere zahlreichen Kontersituationen besser ausspielen können, das müssen wir uns ankreiden lassen.“

„Was mich aber besonders freut, ist die Mentalität der Mannschaft. Auch wenn nicht alles perfekt läuft, bleiben wir im Kopf stabil. Gerade mit dieser jungen Mannschaft ist es nicht selbstverständlich, in solchen Druckphasen so ruhig zu bleiben und das Spiel souverän zu Ende zu verteidigen.“

„Ich bin wirklich stolz auf jeden einzelnen Spieler. Wir versuchen, viel zu rotieren, um jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen – und aktuell liefert jeder ab. Es enttäuscht mich keiner, im Gegenteil: Die Jungs bestätigen Woche für Woche ihre Leistung.“

„Jetzt gilt der volle Fokus dem nächsten Spiel. Gegen den TSV Gräfelfing wollen wir erneut alles investieren und wieder die drei Punkte mitnehmen.“