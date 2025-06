Fürstenfeldbruck glanzlos – Stürmer noch einmal in Torlaune

Landkreisteams bieten am letzten Spieltag unterhaltsame Kicks.

Bis auf die Gruppe 1 waren alle Entscheidungen aus Landkreissicht bereits gefallen. In Gruppe 2 standen der SC Fürstenfeldbruck als Aufsteiger und RW Überacker als Relegationsteilnehmer fest. Den Weg in die B-Klasse antreten müssen FC Emmering II, TSV Türkenfeld II sowie Grün-Weiß Gröbenzell. Der SC Olching II trat gegen West nicht mehr an.

DJK Schwabhausen – SC Maisach II 3:2 (3:1) – Im Anfangsviertel der Partie war richtig viel los. Lukus Ilic hatte auf die frühe Führung der Gastgeber nach elf Minuten geantwortet. Schwabhausen reagierte mit zwei weiteren Treffern bis zur 22. Minute. Tobias Busl konnte für Maisach nach knapp einer Stunde nur noch verkürzen.