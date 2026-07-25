Fürst-Georg-Pokal: Souveränes Trio stürmt ins Halbfinale

– Foto: A.Bayer

Am zweiten Turniertag des Fürst-Georg-Pokals in Wuchzenhofen fielen reichlich Tore und die Entscheidung um den Einzug in die K.-o.-Runde. Während der SV Aichstetten, der SV Arnach und der FC Leutkirch mit voller Ausbeute glänzten, sicherte sich auch der Gastgeber FC Wuchzenhofen 06 das Ticket für die morgigen Halbfinalspiele.

Leutkirch und Wuchzenhofen setzen sich durch

In der Gruppe A erlebten die Zuschauer am heutigen Samstag packende Duelle um das Weiterkommen. Der FC Wuchzenhofen 06 bezwang die SG Dietmans/Hauerz deutlich mit 4:1. Im anschließenden Spiel zeigte der FC Leutkirch erneut seine Klasse und setzte sich gegen die SG Dietmans/Hauerz mit 2:0 durch. Damit holte sich Leutkirch mit sechs Punkten und 5:1 Toren souverän den Gruppensieg. Der FC Wuchzenhofen 06 folgte mit drei Zählern und 5:4 Toren auf dem zweiten Rang, während die SG Dietmans/Hauerz punktlos mit 1:6 Toren das Nachsehen hatte.

Arnach dominiert die Gruppe B

In der Gruppe B bot der SV Arnach eine weitere Demonstration offensiver Stärke. Mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen untermauerte Arnach seine Ambitionen und sicherte sich mit sechs Punkten sowie 9:1 Toren den ersten Tabellenplatz. Die Partie zwischen der SGM Herlazhofen/Friesenhofen und der SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen endete nach großem Kampf torlos 0:0. Damit belegt Herlazhofen/Friesenhofen aufgrund des besseren Torverhältnisses von 1:5 Toren den zweiten Platz vor Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen mit 0:4 Toren, wobei beide Teams einen Zähler verbuchten.

Aichstetter Offensivfeuerwerk in Gruppe C

Eine Machtdemonstration bot der SV Aichstetten in der Gruppe C. Zunächst setzte sich das Team mit einem beeindruckenden 7:0 gegen die SGM Tannheim/Aitrach durch und schlug im späteren Verlauf auch die SGM Unterzeil/Seibranz mit 3:0. Ohne ein einziges Gegentor und mit einem makellosen Torkonto von 10:0 sowie sechs Punkten stürmte Aichstetten an die Spitze. Die SGM Unterzeil/Seibranz belegt mit drei Punkten und 3:3 Toren den zweiten Platz, während die SGM Tannheim/Aitrach ohne Zähler und mit 0:10 Toren verblieb.

Hochspannung bei den morgigen Finalspielen

Am morgigen Sonntag kommt es nun zum großen Showdown des Traditionsturniers. Um 11:00 Uhr eröffnet das erste Halbfinale zwischen dem SV Aichstetten und dem FC Wuchzenhofen 06 die K.-o.-Phase. Um 12:20 Uhr kämpfen der FC Leutkirch und der SV Arnach im zweiten Halbfinale um den Einzug ins Endspiel. Die Verlierer beider Partien treten um 13:45 Uhr um Platz drei gegeneinander an. Der sportliche Höhepunkt folgt schließlich um 15:45 Uhr, wenn die beiden Halbfinalsieger im Finale um den begehrten Fürst-Georg-Pokal spielen.

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