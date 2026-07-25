 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Fürst-Georg-Pokal: Souveränes Trio stürmt ins Halbfinale

Der SV Aichstetten, der SV Arnach und der FC Leutkirch sichern sich mit makelloser Bilanz jeweils den Gruppensieg in Wuchzenhofen.

von red · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: A.Bayer

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Am zweiten Turniertag des Fürst-Georg-Pokals in Wuchzenhofen fielen reichlich Tore und die Entscheidung um den Einzug in die K.-o.-Runde. Während der SV Aichstetten, der SV Arnach und der FC Leutkirch mit voller Ausbeute glänzten, sicherte sich auch der Gastgeber FC Wuchzenhofen 06 das Ticket für die morgigen Halbfinalspiele.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen des Turniers.

Leutkirch und Wuchzenhofen setzen sich durch

In der Gruppe A erlebten die Zuschauer am heutigen Samstag packende Duelle um das Weiterkommen. Der FC Wuchzenhofen 06 bezwang die SG Dietmans/Hauerz deutlich mit 4:1. Im anschließenden Spiel zeigte der FC Leutkirch erneut seine Klasse und setzte sich gegen die SG Dietmans/Hauerz mit 2:0 durch. Damit holte sich Leutkirch mit sechs Punkten und 5:1 Toren souverän den Gruppensieg. Der FC Wuchzenhofen 06 folgte mit drei Zählern und 5:4 Toren auf dem zweiten Rang, während die SG Dietmans/Hauerz punktlos mit 1:6 Toren das Nachsehen hatte.

Arnach dominiert die Gruppe B

In der Gruppe B bot der SV Arnach eine weitere Demonstration offensiver Stärke. Mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen untermauerte Arnach seine Ambitionen und sicherte sich mit sechs Punkten sowie 9:1 Toren den ersten Tabellenplatz. Die Partie zwischen der SGM Herlazhofen/Friesenhofen und der SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen endete nach großem Kampf torlos 0:0. Damit belegt Herlazhofen/Friesenhofen aufgrund des besseren Torverhältnisses von 1:5 Toren den zweiten Platz vor Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen mit 0:4 Toren, wobei beide Teams einen Zähler verbuchten.

Aichstetter Offensivfeuerwerk in Gruppe C

Eine Machtdemonstration bot der SV Aichstetten in der Gruppe C. Zunächst setzte sich das Team mit einem beeindruckenden 7:0 gegen die SGM Tannheim/Aitrach durch und schlug im späteren Verlauf auch die SGM Unterzeil/Seibranz mit 3:0. Ohne ein einziges Gegentor und mit einem makellosen Torkonto von 10:0 sowie sechs Punkten stürmte Aichstetten an die Spitze. Die SGM Unterzeil/Seibranz belegt mit drei Punkten und 3:3 Toren den zweiten Platz, während die SGM Tannheim/Aitrach ohne Zähler und mit 0:10 Toren verblieb.

Hochspannung bei den morgigen Finalspielen

Am morgigen Sonntag kommt es nun zum großen Showdown des Traditionsturniers. Um 11:00 Uhr eröffnet das erste Halbfinale zwischen dem SV Aichstetten und dem FC Wuchzenhofen 06 die K.-o.-Phase. Um 12:20 Uhr kämpfen der FC Leutkirch und der SV Arnach im zweiten Halbfinale um den Einzug ins Endspiel. Die Verlierer beider Partien treten um 13:45 Uhr um Platz drei gegeneinander an. Der sportliche Höhepunkt folgt schließlich um 15:45 Uhr, wenn die beiden Halbfinalsieger im Finale um den begehrten Fürst-Georg-Pokal spielen.

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