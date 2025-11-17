Fürfeld/Bonfeld mit Torfestival, Bitzfeld/Schwabbach siegt zu neunt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SV Heilbronn am Leinbach – SGM Fürfeld/Bonfeld 1:5
Ein Nachmittag zum Vergessen für Heilbronn. Die Gäste erwischen einen Traumstart, denn bereits in der 3. Minute bringt Philipp Strähle die SGM in Führung. Zwar kommen die Hausherren kurz darauf durch ein Eigentor von Yannick Lang zum Ausgleich, doch das bleibt ihr einziges Erfolgserlebnis. Kurz vor der Pause stellt erneut Philipp Strähle auf 1:2 – ein Wirkungstreffer. Nach dem Seitenwechsel bricht Heilbronn ein: Hüseyincan Canakci erhöht in der 76. Minute, bevor Philipp Strähle mit seinem dritten Treffer endgültig alle Zweifel beseitigt. In der Nachspielzeit setzt Tim Hauber den Schlusspunkt. Fürfeld/Bonfeld überzeugt mit Konsequenz vor dem Tor, auch wenn Hüseyincan Canakci in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sieht.
Spvgg Heinriet – SC Abstatt 3:0
Heinriet startet furios: Stefan Schmidt trifft bereits nach 60 Sekunden und gibt seinem Team enorme Sicherheit. Abstatt wirkt geschockt, und als Emin Karaman in der 31. Minute Rot sieht, kippt die Partie endgültig. Heinriet nutzt die Überzahl clever, Niels Freise verwandelt kurz vor der Pause einen Foulelfmeter zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel bleibt Heinriet klar am Drücker, Stefan Schmidt macht mit seinem zweiten Treffer alles klar. Ein souveräner, reifer Auftritt der Gastgeber.
SV Schluchtern – TSV Güglingen 0:0
Ein intensives, kampfbetontes Spiel, das vor allem von der Defensivarbeit geprägt ist. Beide Teams investieren viel, neutralisieren sich aber über weite Strecken. Klare Torchancen bleiben Mangelware, sodass das torlose Remis am Ende leistungsgerecht wirkt. Schluchtern wirkt stabil, Güglingen abgeklärt – aber der letzte Punch fehlt auf beiden Seiten.
TGV Dürrenzimmern – TSV Talheim 1895 1:3
Talheim zeigt auswärts eine reife, abgeklärte Vorstellung. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgt Maximilian Stapf in der 27. Minute für die Führung. Nur sechs Minuten später erhöht Julian Bertsch, der auch nach der Pause hellwach bleibt und in der 56. Minute seinen Doppelpack schnürt. Dürrenzimmern stemmt sich zwar gegen die Niederlage und belohnt sich spät durch Philipp Bader, doch die Talheimer Kontrolle über das Spiel ist nie ernsthaft gefährdet.
VfL Brackenheim – SV Leingarten 0:3
Brackenheim beginnt mutig, aber Leingarten ist an diesem Tag schlicht zu effektiv. Robin Guldi trifft in der 30. Minute zur Führung und legt kurz vor der Pause nach. Der Gastgeber findet darauf keine Antwort – im Gegenteil: Guldi macht in der 53. Minute seinen Dreierpack perfekt. Leingarten zeigt eine beeindruckende Mischung aus Tempo, Zielstrebigkeit und Konsequenz.
SGM NordHeimHausen – Sportfreunde Lauffen II 4:0
Von Beginn an spielt die SGM mit enormer Energie. Robin Klier eröffnet früh, Liam Croneiss legt nur wenige Minuten später nach. Lauffen findet kaum Entlastung, während NordHeimHausen aggressiv nach vorne verteidigt und mit hoher Laufbereitschaft überzeugt. Noch vor dem Pausenpfiff erhöht Florian Becher auf 3:0. In der zweiten Halbzeit verwaltet die SGM das Geschehen und setzt durch Simon Schuller in der 73. Minute den Schlusspunkt. Ein komplett dominanter Auftritt.
