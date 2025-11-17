Fürfeld/Bonfeld mit Torfestival, Bitzfeld/Schwabbach siegt zu neunt

TSV Ellhofen 1906 – SGM Höchstberg/Tiefenbach 1:3

Ellhofen startet mit viel Tempo und belohnt sich früh: Salvatore Catalano trifft bereits in der 8. Minute und entfacht zunächst Euphorie bei den Gastgebern. Doch die Antwort der SGM folgt prompt. Dennis Knapp gleicht nur fünf Minuten später aus und bringt die Partie wieder ins Gleichgewicht. Danach entwickelt sich ein offenes Spiel, das lange hart umkämpft bleibt. Erst in der Schlussphase kippt das Momentum endgültig zugunsten der Gäste. Joshua Gehrig bringt Höchstberg/Tiefenbach in der 76. Minute erstmals in Führung, und Sven Schmelcher setzt nur vier Minuten später den entscheidenden Treffer obendrauf. Ein abgeklärter Auswärtsauftritt in den entscheidenden Momenten.

TSV Hardthausen – VfB Neuhütten 2:3

Ein packendes Duell, das bis in die letzten Minuten völlig offen bleibt. Marco Uhlschmied bringt Hardthausen früh auf Kurs, doch Luca Hammel antwortet nur zwei Minuten später. Nach einer halben Stunde wirkt Hardthausen stabil, Nick Herkert stellt das 2:1 her – und lange sieht es danach aus, als könnte der TSV den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch in den Schlussminuten nimmt Neuhütten das Heft in die Hand. Marvin Lang beweist starke Nerven und verwandelt erst in der 85. Minute einen Foulelfmeter, ehe er kurz vor Abpfiff erneut vom Punkt trifft. Eine späte Wende zugunsten des VfB.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SC Amorbach 2:3

Die SGM erwischt den besseren Start und geht durch Tim Gerhard früh in Führung. Doch der SC Amorbach bleibt stabil, Mustafa Kurt gleicht noch vor der 20. Minute aus. Das Spiel bleibt intensiv und offen, ehe Furkan Öler die Gäste nach knapp einer Stunde in Führung bringt. Stein/Neuenstadt/Kochertürn gibt sich nicht geschlagen – Tim Gerhard schnürt seinen Doppelpack und bringt das Stadion in der 75. Minute zum Beben. Doch erneut ist es Amorbach, das in der Schlussphase eiskalt zuschlägt: Ismail Celik trifft in der 82. Minute zum 2:3 und krönt eine starke Moral seines Teams.

SG Bad Wimpfen – VfL Obereisesheim 1:1

Vor 132 Zuschauern entwickelt sich eine umkämpfte Partie. Denis Tolga Gottfried bringt Obereisesheim nach 16 Minuten in Führung, und Bad Wimpfen rennt lange an, findet aber zunächst keinen Weg durch die kompakte Defensive. Erst in der allerletzten Minute schaffen die Gastgeber den Ausgleich: Ben Straub trifft in der 90. Minute und rettet seinem Team zumindest einen Punkt. Ein Remis, das aufgrund der späten Dramatik noch wie ein kleiner Sieg wirkt.

TSV Löwenstein – SV Sülzbach 0:2

Löwenstein bemüht, Sülzbach effektiv. Jannick Hahner trifft in der 34. Minute zur Führung und sorgt damit für Ruhe im Spiel der Gäste. Löwenstein versucht nach der Pause zurückzukommen, doch echte Gefahr entsteht selten. In der 88. Minute wird es dann bitter: Luca Maurice Vogt sieht Gelb-Rot, und nur Sekunden später erhöht Matthias Kranzioch auf 0:2. Sülzbach bleibt souverän und nimmt drei Punkte mit.

SGM Langenbrettach – TSV Heinsheim 2:0

Ein solides, kompakt geführtes Spiel der SGM. In der 43. Minute wird Manuel Krockenberger zum Mann des Moments, als er einen Foulelfmeter verwandelt und gleichzeitig den Platzverweis für Kevin Carvalho provoziert. In Überzahl legt Langenbrettach direkt nach: Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn trifft Mika Wörbach zum 2:0. Mit einem Mann mehr kontrolliert die SGM die Partie bis zum Schlusspfiff.

TSV Weinsberg – Spvgg Möckmühl 2:0

Weinsberg präsentiert sich dominant und konsequent. Steven Schneiders trifft in der 30. Minute zur verdienten Führung, die der TSV anschließend clever verwaltet. Möckmühl schwächt sich spät selbst: Dennis Balb sieht in der 84. Minute Gelb-Rot. Weinsberg nutzt die Überzahl sofort, erneut ist es Steven Schneiders, der in der 77. Minute die Entscheidung herbeiführt. Ein starker, kompakter Heimsieg.

TSV Duttenberg – SGM Neudenau/Siglingen 1:3

Duttenberg startet gut und geht kurz vor der Pause durch Julian Heichele in Führung. Doch Neudenau/Siglingen zeigt in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Durchschlagskraft. Jessy Pfeiffer dreht das Spiel praktisch im Alleingang mit zwei Treffern innerhalb von elf Minuten. Kurz darauf schwächt sich Duttenberg: Jonathan Veith sieht Gelb-Rot, später folgt sogar noch ein Platzverweis für Etem Berke Eksi. In der Nachspielzeit macht Marlon Metz mit dem 1:3 alles klar. Eine hitzige Partie, die aufgrund der zweiten Hälfte verdient an die Gäste geht.