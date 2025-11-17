 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Robert Stolz

Fürfeld/Bonfeld mit Torfestival, Bitzfeld/Schwabbach siegt zu neunt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Franken los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Franken

Kreisliga A1:

SV Heilbronn am Leinbach – SGM Fürfeld/Bonfeld 1:5
Ein Nachmittag zum Vergessen für Heilbronn. Die Gäste erwischen einen Traumstart, denn bereits in der 3. Minute bringt Philipp Strähle die SGM in Führung. Zwar kommen die Hausherren kurz darauf durch ein Eigentor von Yannick Lang zum Ausgleich, doch das bleibt ihr einziges Erfolgserlebnis. Kurz vor der Pause stellt erneut Philipp Strähle auf 1:2 – ein Wirkungstreffer. Nach dem Seitenwechsel bricht Heilbronn ein: Hüseyincan Canakci erhöht in der 76. Minute, bevor Philipp Strähle mit seinem dritten Treffer endgültig alle Zweifel beseitigt. In der Nachspielzeit setzt Tim Hauber den Schlusspunkt. Fürfeld/Bonfeld überzeugt mit Konsequenz vor dem Tor, auch wenn Hüseyincan Canakci in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sieht.

Spvgg Heinriet – SC Abstatt 3:0
Heinriet startet furios: Stefan Schmidt trifft bereits nach 60 Sekunden und gibt seinem Team enorme Sicherheit. Abstatt wirkt geschockt, und als Emin Karaman in der 31. Minute Rot sieht, kippt die Partie endgültig. Heinriet nutzt die Überzahl clever, Niels Freise verwandelt kurz vor der Pause einen Foulelfmeter zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel bleibt Heinriet klar am Drücker, Stefan Schmidt macht mit seinem zweiten Treffer alles klar. Ein souveräner, reifer Auftritt der Gastgeber.

SV Schluchtern – TSV Güglingen 0:0
Ein intensives, kampfbetontes Spiel, das vor allem von der Defensivarbeit geprägt ist. Beide Teams investieren viel, neutralisieren sich aber über weite Strecken. Klare Torchancen bleiben Mangelware, sodass das torlose Remis am Ende leistungsgerecht wirkt. Schluchtern wirkt stabil, Güglingen abgeklärt – aber der letzte Punch fehlt auf beiden Seiten.

TGV Dürrenzimmern – TSV Talheim 1895 1:3
Talheim zeigt auswärts eine reife, abgeklärte Vorstellung. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgt Maximilian Stapf in der 27. Minute für die Führung. Nur sechs Minuten später erhöht Julian Bertsch, der auch nach der Pause hellwach bleibt und in der 56. Minute seinen Doppelpack schnürt. Dürrenzimmern stemmt sich zwar gegen die Niederlage und belohnt sich spät durch Philipp Bader, doch die Talheimer Kontrolle über das Spiel ist nie ernsthaft gefährdet.

VfL Brackenheim – SV Leingarten 0:3
Brackenheim beginnt mutig, aber Leingarten ist an diesem Tag schlicht zu effektiv. Robin Guldi trifft in der 30. Minute zur Führung und legt kurz vor der Pause nach. Der Gastgeber findet darauf keine Antwort – im Gegenteil: Guldi macht in der 53. Minute seinen Dreierpack perfekt. Leingarten zeigt eine beeindruckende Mischung aus Tempo, Zielstrebigkeit und Konsequenz.

SGM NordHeimHausen – Sportfreunde Lauffen II 4:0
Von Beginn an spielt die SGM mit enormer Energie. Robin Klier eröffnet früh, Liam Croneiss legt nur wenige Minuten später nach. Lauffen findet kaum Entlastung, während NordHeimHausen aggressiv nach vorne verteidigt und mit hoher Laufbereitschaft überzeugt. Noch vor dem Pausenpfiff erhöht Florian Becher auf 3:0. In der zweiten Halbzeit verwaltet die SGM das Geschehen und setzt durch Simon Schuller in der 73. Minute den Schlusspunkt. Ein komplett dominanter Auftritt.

Kreisliga A2:

TSV Ellhofen 1906 – SGM Höchstberg/Tiefenbach 1:3
Ellhofen startet mit viel Tempo und belohnt sich früh: Salvatore Catalano trifft bereits in der 8. Minute und entfacht zunächst Euphorie bei den Gastgebern. Doch die Antwort der SGM folgt prompt. Dennis Knapp gleicht nur fünf Minuten später aus und bringt die Partie wieder ins Gleichgewicht. Danach entwickelt sich ein offenes Spiel, das lange hart umkämpft bleibt. Erst in der Schlussphase kippt das Momentum endgültig zugunsten der Gäste. Joshua Gehrig bringt Höchstberg/Tiefenbach in der 76. Minute erstmals in Führung, und Sven Schmelcher setzt nur vier Minuten später den entscheidenden Treffer obendrauf. Ein abgeklärter Auswärtsauftritt in den entscheidenden Momenten.

TSV Hardthausen – VfB Neuhütten 2:3
Ein packendes Duell, das bis in die letzten Minuten völlig offen bleibt. Marco Uhlschmied bringt Hardthausen früh auf Kurs, doch Luca Hammel antwortet nur zwei Minuten später. Nach einer halben Stunde wirkt Hardthausen stabil, Nick Herkert stellt das 2:1 her – und lange sieht es danach aus, als könnte der TSV den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch in den Schlussminuten nimmt Neuhütten das Heft in die Hand. Marvin Lang beweist starke Nerven und verwandelt erst in der 85. Minute einen Foulelfmeter, ehe er kurz vor Abpfiff erneut vom Punkt trifft. Eine späte Wende zugunsten des VfB.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SC Amorbach 2:3
Die SGM erwischt den besseren Start und geht durch Tim Gerhard früh in Führung. Doch der SC Amorbach bleibt stabil, Mustafa Kurt gleicht noch vor der 20. Minute aus. Das Spiel bleibt intensiv und offen, ehe Furkan Öler die Gäste nach knapp einer Stunde in Führung bringt. Stein/Neuenstadt/Kochertürn gibt sich nicht geschlagen – Tim Gerhard schnürt seinen Doppelpack und bringt das Stadion in der 75. Minute zum Beben. Doch erneut ist es Amorbach, das in der Schlussphase eiskalt zuschlägt: Ismail Celik trifft in der 82. Minute zum 2:3 und krönt eine starke Moral seines Teams.

SG Bad Wimpfen – VfL Obereisesheim 1:1
Vor 132 Zuschauern entwickelt sich eine umkämpfte Partie. Denis Tolga Gottfried bringt Obereisesheim nach 16 Minuten in Führung, und Bad Wimpfen rennt lange an, findet aber zunächst keinen Weg durch die kompakte Defensive. Erst in der allerletzten Minute schaffen die Gastgeber den Ausgleich: Ben Straub trifft in der 90. Minute und rettet seinem Team zumindest einen Punkt. Ein Remis, das aufgrund der späten Dramatik noch wie ein kleiner Sieg wirkt.

TSV Löwenstein – SV Sülzbach 0:2
Löwenstein bemüht, Sülzbach effektiv. Jannick Hahner trifft in der 34. Minute zur Führung und sorgt damit für Ruhe im Spiel der Gäste. Löwenstein versucht nach der Pause zurückzukommen, doch echte Gefahr entsteht selten. In der 88. Minute wird es dann bitter: Luca Maurice Vogt sieht Gelb-Rot, und nur Sekunden später erhöht Matthias Kranzioch auf 0:2. Sülzbach bleibt souverän und nimmt drei Punkte mit.

SGM Langenbrettach – TSV Heinsheim 2:0
Ein solides, kompakt geführtes Spiel der SGM. In der 43. Minute wird Manuel Krockenberger zum Mann des Moments, als er einen Foulelfmeter verwandelt und gleichzeitig den Platzverweis für Kevin Carvalho provoziert. In Überzahl legt Langenbrettach direkt nach: Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn trifft Mika Wörbach zum 2:0. Mit einem Mann mehr kontrolliert die SGM die Partie bis zum Schlusspfiff.

TSV Weinsberg – Spvgg Möckmühl 2:0
Weinsberg präsentiert sich dominant und konsequent. Steven Schneiders trifft in der 30. Minute zur verdienten Führung, die der TSV anschließend clever verwaltet. Möckmühl schwächt sich spät selbst: Dennis Balb sieht in der 84. Minute Gelb-Rot. Weinsberg nutzt die Überzahl sofort, erneut ist es Steven Schneiders, der in der 77. Minute die Entscheidung herbeiführt. Ein starker, kompakter Heimsieg.

TSV Duttenberg – SGM Neudenau/Siglingen 1:3
Duttenberg startet gut und geht kurz vor der Pause durch Julian Heichele in Führung. Doch Neudenau/Siglingen zeigt in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Durchschlagskraft. Jessy Pfeiffer dreht das Spiel praktisch im Alleingang mit zwei Treffern innerhalb von elf Minuten. Kurz darauf schwächt sich Duttenberg: Jonathan Veith sieht Gelb-Rot, später folgt sogar noch ein Platzverweis für Etem Berke Eksi. In der Nachspielzeit macht Marlon Metz mit dem 1:3 alles klar. Eine hitzige Partie, die aufgrund der zweiten Hälfte verdient an die Gäste geht.

Kreisliga A3:

TV Niederstetten – SC Amrichshausen 1:2
Ein echter Kaltstart für Niederstetten: Bereits nach zwei Minuten bringt Jannik Weber die Gäste in Führung und sorgt für bedrückte Stimmung im Heimpublikum. Danach fängt sich der TVN, arbeitet sich Stück für Stück ins Spiel und belohnt sich nach der Pause – Moritz Esslinger trifft in der 55. Minute zum Ausgleich. Doch die Freude währt nicht lange. In der 67. Minute ist Mario Bürklen zur Stelle und entscheidet die Partie zugunsten Amrichshausens. Niederstetten wirft in der Schlussphase alles nach vorne, doch der SC verteidigt abgeklärt und nimmt die Punkte mit.

SC Michelbach/Wald – TSV Kupferzell 3:1
Vor 100 Zuschauern liefert Michelbach eine abgeklärte Leistung. Nach einer halben Stunde bringt Niklas Meinhold den Gastgeber in Führung, die auch zur Pause Bestand hat. Im zweiten Durchgang erhöht Michael Blondowski auf 2:0 und verschafft seinem Team ein beruhigendes Polster. Die endgültige Entscheidung fällt in der 85. Minute, als Levin Offenhäußer einen Foulelfmeter sicher verwandelt. Erst ganz spät gelingt Moritz Jakesch der Ehrentreffer für Kupferzell. Michelbach bleibt aber der klare Sieger.

SGM Künzelsau-Ingelfingen – SGM Niedernhall/Weißbach 1:1
Niedernhall/Weißbach erwischt den besseren Start und geht bereits in der 15. Minute durch Jannis Weisler in Führung. Künzelsau-Ingelfingen arbeitet sich zunehmend besser ins Spiel und bekommt in der 54. Minute die große Chance zum Ausgleich – doch Ejmad Demaku scheitert vom Punkt. Die Gastgeber lassen sich davon jedoch nicht entmutigen und belohnen sich schließlich doch: Endrit Zogaj trifft in der 72. Minute zum 1:1. Ein Remis, geprägt von Intensität und vielen Zweikämpfen.

SSV Gaisbach – TSV Dörzbach/Klepsau 3:1
Vor 130 Zuschauern zeigt Gaisbach eine starke zweite Halbzeit. Nach einer torlosen ersten Hälfte bricht Timo Hübsch in der 50. Minute den Bann. Nur zwei Minuten später legt Chris Weber nach und sorgt für eine komfortable Führung. Dörzbach/Klepsau hofft nach dem verwandelten Handelfmeter von Frank Leiser in der 68. Minute noch einmal auf eine Wende, doch Gaisbach bleibt gefährlich. In der Nachspielzeit macht Njie Gibbi mit dem 3:1 endgültig alles klar.

SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – TSG Verrenberg 2:1
Ein echtes Kampfspiel vor starker Kulisse. Verrenberg startet furios und geht bereits in der 4. Minute durch Denny Haspel in Führung. Danach arbeitet sich die SGM immer besser ins Spiel, findet aber lange keinen Weg durch die TSG-Abwehr. Der ersehnte Ausgleich fällt in der 61. Minute – allerdings unglücklich für Verrenberg, denn ein Eigentor von Tim Gögelein bringt die Gastgeber zurück. Die Partie scheint auf ein Remis zuzusteuern, doch Niko Humm vollendet in der 90. Minute einen späten Angriff zum 2:1-Sieg. In der Nachspielzeit sieht Denny Haspel noch Gelb-Rot, was den bitteren Nachmittag der Gäste abrundet.

1. FC Igersheim – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwabbach 2:3
Ein intensives und hochdramatisches Spiel, das bis zum Schluss völlig offen bleibt. Robin Kreuzer bringt die Gäste früh in Führung, doch Igersheim antwortet nach einer halben Stunde durch Domenic Blazic. Direkt nach der Pause schlägt dann Mehmet Uguz zu und stellt auf 1:2. Als Luan Latifi in der 81. Minute den Ausgleich erzielt, scheint das Momentum auf Seiten der Hausherren zu kippen. Doch kurz zuvor hatte Bitzfeld/Schwabbach zwei Gelb-Rote Karten kassiert – und spielt nun in doppelter Unterzahl. Trotzdem gelingt Mehmet Uguz in der 89. Minute tatsächlich der Siegtreffer. Eine herausragende Willensleistung der Gäste.

SV Harthausen 1970 – SG Taubertal/Röttingen 0:1
Ein Spiel, das von vielen Zweikämpfen geprägt ist. Harthausen schwächt sich in der 61. Minute selbst, als Jonathan Lang Gelb-Rot sieht. Dennoch bleibt die Partie lange offen. Erst in der 74. Minute kann Lucas Reindl einen Angriff der Gäste erfolgreich abschließen und das entscheidende 0:1 erzielen. In der 81. Minute sieht dann auch Maik Fermüller auf Seiten der SG Gelb-Rot, doch Harthausen schafft es nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen.

FC Creglingen – VfB Bad Mergentheim 1:3
Bad Mergentheim zeigt sich eiskalt vor dem Tor. Pablo Riveros sorgt kurz vor der Pause für die Führung, die Kevin Röckert in der 58. Minute ausbaut. Nur sieben Minuten später macht Bryant Oyeleke mit dem 0:3 bereits alles klar. Creglingen kämpft weiter und kommt in der 82. Minute durch Lennox Mönikheim zum Ehrentreffer. Kurz vor Schluss sieht Stefan Petrovski noch Gelb-Rot, was den Auswärtssieg der Gäste aber nicht mehr gefährdet. Bad Mergentheim gewinnt dank einer starken Phase zwischen der 40. und 70. Minute verdient.

