Fürfeld-Bonfeld siegt 6:2, Hardthausen dreht Spiel, Michelbach jubelt

Die SGM MassenbachHausen erwischte gegen den SC Ilsfeld einen starken Start und stellte früh die Weichen auf Heimsieg. Beat Fischer brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung und legte nur drei Minuten später direkt das 2:0 nach. Kurz vor der Pause kam Ilsfeld durch einen verwandelten Handelfmeter von Daniel Stoldt nochmals heran (43.), doch Maximilian Stock stellte praktisch mit dem Halbzeitpfiff den alten Abstand wieder her (45.+3). Im zweiten Durchgang kontrollierte die SGM die Partie weitgehend, ehe Nils Melber in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:1-Endstand erzielte (90.+1).

Der TSV Cleebronn setzte sich beim GSV Eibensbach deutlich durch. Alessio Wiczynski brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Eric Beyl auf 2:0 (62.), ehe Kesha Wiczynski mit dem dritten Treffer für klare Verhältnisse sorgte (77.). Zwar verkürzte Lukas Kassebaum in der 83. Minute für Eibensbach, doch Cleebronn antwortete prompt: Erneut Kesha Wiczynski (85.) und Alessio Wiczynski (88.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch auf 5:1.

Sportfreunde Lauffen II – SGM NordHeimHausen 3:1

Die Sportfreunde Lauffen II feierten gegen die SGM NordHeimHausen einen verdienten Heimsieg. Mica Baumann brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Rico Bezold auf 2:0 (63.) und sorgte damit zunächst für etwas Ruhe. Die Gäste kamen durch Finn Schäffer zwar nochmals heran (73.), doch Denis Tabak stellte nur wenige Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder her und machte den 3:1-Erfolg perfekt (77.).

SGM Fürfeld-Bonfeld – SV Heilbronn am Leinbach 6:2

Die SGM Fürfeld-Bonfeld zeigte gegen den SV Heilbronn am Leinbach eine starke Offensive und setzte sich klar durch. Simon Last eröffnete in der 31. Minute den Torreigen, Lukas Krämer erhöhte wenig später auf 2:0 (37.). Noch vor der Pause unterlief Hakan Koc ein Eigentor zum 3:0 (42.), ehe Ermir Ahmati in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für die Gäste verkürzte (45.+4). Nach dem Seitenwechsel blieb Fürfeld-Bonfeld tonangebend. Nicolas Volk (54.), erneut Lukas Krämer (76.) und Kevin Oliveira (87.) bauten die Führung weiter aus. Der zweite Treffer von Ahmati in der Nachspielzeit (90.+1) änderte nichts mehr am deutlichen Heimsieg.

SC Abstatt – Spvgg Heinriet 3:0

Lange Zeit hielt die Spvgg Heinriet die Partie beim SC Abstatt offen, ehe die Gastgeber in der Schlussphase den entscheidenden Druck entwickelten. Mateo Varkas brachte Abstatt per Foulelfmeter in der 70. Minute in Führung. Julian Kreh erhöhte wenig später auf 2:0 (77.), bevor Ionut Junko in der Schlussminute den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte (90.).

TSV Güglingen – SV Schluchtern 1:4

Vor 100 Zuschauern erwischte der SV Schluchtern beim TSV Güglingen einen starken Beginn. Michele Varallo brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung (6.), Moritz Rokitte erhöhte nur wenige Minuten später auf 2:0 (15.). Auch danach blieb Schluchtern effektiv und baute den Vorsprung durch Rokittes zweiten Treffer weiter aus (32.). Robin Kürschner brachte Güglingen zwar noch vor der Pause zurück ins Spiel (34.), doch erneut Rokitte stellte kurz vor dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder her und schnürte damit einen Dreierpack (45.).

TSV Talheim 1895 – TGV Dürrenzimmern 5:1

Der TSV Talheim 1895 setzte sich gegen den TGV Dürrenzimmern deutlich durch. Achim Monzel brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (43.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Talheim das Tempo und zog durch Treffer von Julian Bertsch (58.), Florian Winzig (65.) und Philipp Stapf (75.) davon. Nur eine Minute später traf Bertsch erneut zum 5:0 (76.). Mats Zetzsche gelang in der 80. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für die Gäste.

SV Leingarten – VfL Brackenheim 1:5

Dabei begann die Partie für den SV Leingarten zunächst vielversprechend: Luca Widenmayer brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Der VfL Brackenheim antwortete jedoch noch vor der Pause durch Julien Deigner (31.) und Yassin Barini (42.) und drehte damit die Begegnung. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste gefährlich. Deigner erhöhte in der 55. Minute auf 3:1, ehe Barini mit seinem zweiten Treffer des Tages nachlegte (71.). Ein Eigentor von Andre Wiedmann in der Schlussphase sorgte schließlich für den 5:1-Endstand (89.).