Fürfeld-Bonfeld siegt 6:2, Hardthausen dreht Spiel, Michelbach jubelt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SGM MassenbachHausen – SC Ilsfeld 4:1
Die SGM MassenbachHausen erwischte gegen den SC Ilsfeld einen starken Start und stellte früh die Weichen auf Heimsieg. Beat Fischer brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung und legte nur drei Minuten später direkt das 2:0 nach. Kurz vor der Pause kam Ilsfeld durch einen verwandelten Handelfmeter von Daniel Stoldt nochmals heran (43.), doch Maximilian Stock stellte praktisch mit dem Halbzeitpfiff den alten Abstand wieder her (45.+3). Im zweiten Durchgang kontrollierte die SGM die Partie weitgehend, ehe Nils Melber in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:1-Endstand erzielte (90.+1).
GSV Eibensbach – TSV Cleebronn 1:5
Der TSV Cleebronn setzte sich beim GSV Eibensbach deutlich durch. Alessio Wiczynski brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Eric Beyl auf 2:0 (62.), ehe Kesha Wiczynski mit dem dritten Treffer für klare Verhältnisse sorgte (77.). Zwar verkürzte Lukas Kassebaum in der 83. Minute für Eibensbach, doch Cleebronn antwortete prompt: Erneut Kesha Wiczynski (85.) und Alessio Wiczynski (88.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch auf 5:1.
Sportfreunde Lauffen II – SGM NordHeimHausen 3:1
Die Sportfreunde Lauffen II feierten gegen die SGM NordHeimHausen einen verdienten Heimsieg. Mica Baumann brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Rico Bezold auf 2:0 (63.) und sorgte damit zunächst für etwas Ruhe. Die Gäste kamen durch Finn Schäffer zwar nochmals heran (73.), doch Denis Tabak stellte nur wenige Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder her und machte den 3:1-Erfolg perfekt (77.).
SGM Fürfeld-Bonfeld – SV Heilbronn am Leinbach 6:2
Die SGM Fürfeld-Bonfeld zeigte gegen den SV Heilbronn am Leinbach eine starke Offensive und setzte sich klar durch. Simon Last eröffnete in der 31. Minute den Torreigen, Lukas Krämer erhöhte wenig später auf 2:0 (37.). Noch vor der Pause unterlief Hakan Koc ein Eigentor zum 3:0 (42.), ehe Ermir Ahmati in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für die Gäste verkürzte (45.+4). Nach dem Seitenwechsel blieb Fürfeld-Bonfeld tonangebend. Nicolas Volk (54.), erneut Lukas Krämer (76.) und Kevin Oliveira (87.) bauten die Führung weiter aus. Der zweite Treffer von Ahmati in der Nachspielzeit (90.+1) änderte nichts mehr am deutlichen Heimsieg.
SC Abstatt – Spvgg Heinriet 3:0
Lange Zeit hielt die Spvgg Heinriet die Partie beim SC Abstatt offen, ehe die Gastgeber in der Schlussphase den entscheidenden Druck entwickelten. Mateo Varkas brachte Abstatt per Foulelfmeter in der 70. Minute in Führung. Julian Kreh erhöhte wenig später auf 2:0 (77.), bevor Ionut Junko in der Schlussminute den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte (90.).
TSV Güglingen – SV Schluchtern 1:4
Vor 100 Zuschauern erwischte der SV Schluchtern beim TSV Güglingen einen starken Beginn. Michele Varallo brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung (6.), Moritz Rokitte erhöhte nur wenige Minuten später auf 2:0 (15.). Auch danach blieb Schluchtern effektiv und baute den Vorsprung durch Rokittes zweiten Treffer weiter aus (32.). Robin Kürschner brachte Güglingen zwar noch vor der Pause zurück ins Spiel (34.), doch erneut Rokitte stellte kurz vor dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder her und schnürte damit einen Dreierpack (45.).
TSV Talheim 1895 – TGV Dürrenzimmern 5:1
Der TSV Talheim 1895 setzte sich gegen den TGV Dürrenzimmern deutlich durch. Achim Monzel brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (43.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Talheim das Tempo und zog durch Treffer von Julian Bertsch (58.), Florian Winzig (65.) und Philipp Stapf (75.) davon. Nur eine Minute später traf Bertsch erneut zum 5:0 (76.). Mats Zetzsche gelang in der 80. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für die Gäste.
SV Leingarten – VfL Brackenheim 1:5
Dabei begann die Partie für den SV Leingarten zunächst vielversprechend: Luca Widenmayer brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Der VfL Brackenheim antwortete jedoch noch vor der Pause durch Julien Deigner (31.) und Yassin Barini (42.) und drehte damit die Begegnung. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste gefährlich. Deigner erhöhte in der 55. Minute auf 3:1, ehe Barini mit seinem zweiten Treffer des Tages nachlegte (71.). Ein Eigentor von Andre Wiedmann in der Schlussphase sorgte schließlich für den 5:1-Endstand (89.).
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SGM Höchstberg/Tiefenbach – TSV Ellhofen 1906 1:0
Die SGM Höchstberg/Tiefenbach feierte gegen den TSV Ellhofen 1906 einen knappen Heimsieg. Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften eine ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Torchancen. Erst in der 65. Minute gelang Jeremias Gehrig der entscheidende Treffer zum 1:0. Danach verteidigten die Gastgeber den Vorsprung konzentriert bis zum Schlusspfiff.
VfB Neuhütten – TSV Hardthausen 2:5
Der TSV Hardthausen drehte beim VfB Neuhütten nach einem Rückstand eindrucksvoll auf. Robin Uhlschmied brachte die Gäste zunächst per Foulelfmeter in Führung (14.), doch Marvin Lang drehte die Partie mit zwei Treffern für Neuhütten zunächst komplett (37., 53.). Danach gehörte die Begegnung jedoch Finn Schmelcher: Innerhalb von 20 Minuten erzielte er vier Treffer (60., 64., 68., 80.) und führte Hardthausen damit noch zu einem deutlichen Auswärtssieg.
SC Amorbach – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 0:5
Die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn setzte sich beim SC Amorbach klar durch. Marvin Marrone brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Nur zwei Minuten später legte Markus Schmelcher direkt das dritte Tor nach (36.). Im zweiten Durchgang blieb die SGM überlegen. Noa Rauh erhöhte in der 81. Minute auf 4:0, ehe Marvin Marrone kurz darauf mit seinem dritten Treffer des Tages den 5:0-Endstand herstellte (84.).
VfL Obereisesheim – SG Bad Wimpfen 1:1
Vor 135 Zuschauern trennten sich der VfL Obereisesheim und die SG Bad Wimpfen mit einem Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Matthias Geiger die Gäste in der 53. Minute in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Matthias Schmidt erzielte nur zwei Minuten später den Ausgleich (55.). In der 61. Minute musste der VfL Obereisesheim dann in Unterzahl weiterspielen, nachdem Akay Gültekin wegen eines Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr.
SV Sülzbach – TSV Löwenstein 3:0
Vor 300 Zuschauern setzte sich der SV Sülzbach klar gegen den TSV Löwenstein durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jannick Hahner die Gastgeber direkt nach Wiederbeginn in Führung (47.). Kevin Müller erhöhte wenig später auf 2:0 (59.), ehe Ricco Kolbus in der 65. Minute den dritten Treffer nachlegte. Löwenstein fand offensiv nur selten Lösungen gegen die stabile Defensive der Gastgeber.
TSV Heinsheim – SGM Langenbrettach 2:2
Die Zuschauer in Heinsheim sahen einen turbulenten Beginn. Patrick Carvalho brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung, doch Marco Stettner glich praktisch direkt im Gegenzug aus (4.). Noah Dürr sorgte in der 37. Minute für die erneute Führung des TSV Heinsheim. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Kevin Carvalho (68.) wurde der Druck der Gäste größer. Marco Hofmann nutzte das wenig später aus und erzielte in der 70. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand.
Spvgg Möckmühl – TSV Weinsberg 1:2
Der TSV Weinsberg nahm bei der Spvgg Möckmühl drei Punkte mit. Niklas Reiff brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Steven Schneiders auf 2:0 (54.). Zwar gelang Lukas Stammer in der 66. Minute noch der Anschlusstreffer für Möckmühl, doch Weinsberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
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TSV Dörzbach/Klepsau – SSV Gaisbach 1:4
Der SSV Gaisbach feierte beim TSV Dörzbach/Klepsau einen deutlichen Auswärtssieg. Matti Klein brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, doch Abdalmajid Rajab gelang nur wenig später der Ausgleich für die Gastgeber (28.). Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Matti Klein mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung her (46.). Danach übernahm Gaisbach endgültig die Kontrolle über die Partie. Njie Gibbi erhöhte in der 51. Minute auf 3:1, ehe Julian Schmitz mit dem vierten Treffer in der 70. Minute alles klarmachte.
TSV Kupferzell – SC Michelbach/Wald 0:3
Der SC Michelbach/Wald setzte sich beim TSV Kupferzell souverän durch. Levin Offenhäußer brachte die Gäste bereits früh in Führung (11.), ehe Nikolas Streckfuß nur sieben Minuten später auf 2:0 erhöhte (18.). Kupferzell fand offensiv kaum Lösungen gegen die stabile Defensive der Gäste. In der 60. Minute sorgte Niklas Meinhold schließlich mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Damit steht der SC Michelbach/Wald als Meister fest.
SGM Niedernhall/Weißbach – SGM Künzelsau-Ingelfingen 3:0
Vor 120 Zuschauern gewann die SGM Niedernhall/Weißbach deutlich gegen die SGM Künzelsau-Ingelfingen. Jannis Weisler brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Kim Foss auf 2:0 (42.). Direkt nach Wiederbeginn sorgte Foss mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits für die Vorentscheidung (46.). Danach ließ Niedernhall/Weißbach defensiv nichts mehr anbrennen.
TSG Verrenberg – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:1
Die TSG Verrenberg musste sich gegen die SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen mit einem späten Unentschieden begnügen. Elmir Korjenic brachte die Gastgeber kurz vor der Pause per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (41.). Lange Zeit sah Verrenberg wie der sichere Sieger aus, doch in der Schlussminute schlug Johannes Kohler noch einmal zu und erzielte den Treffer zum 1:1-Endstand (90.).
SGM Bitzfeld-Schwabbach – 1. FC Igersheim 0:6
Der 1. FC Igersheim feierte bei der SGM Bitzfeld-Schwabbach einen Kantersieg. Yannick Nillies brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung (7.). Die Gastgeber vergaben wenig später selbst die Chance zum Ausgleich, als Yannick Vossler mit einem Foulelfmeter an Torwart Eric Weingötz scheiterte (10.). Danach dominierte Igersheim die Partie klar. Mj Nocillas erhöhte mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten auf 3:0 (30., 32.). Kurz vor der Pause schraubten Thomas Leer (45.) und Morris Peppel in der Nachspielzeit (45.+3) das Ergebnis weiter in die Höhe. Domenic Blazic setzte mit dem Treffer zum 6:0 in der 55. Minute den Schlusspunkt.
SG Taubertal/Röttingen – SV Harthausen 1970 1:1
Die SG Taubertal/Röttingen und der SV Harthausen 1970 trennten sich mit einem Unentschieden. Bastian Landwehr brachte die Gastgeber kurz vor der Pause per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel gelang Tim Pflüger in der 52. Minute der Ausgleich für die Gäste. In der Folge begegneten sich beide Mannschaften weitgehend auf Augenhöhe, weitere Treffer fielen nicht mehr.
VfB Bad Mergentheim – FC Creglingen 2:2
Vor 50 Zuschauern lieferten sich der VfB Bad Mergentheim und der FC Creglingen ein abwechslungsreiches Duell. Paul Meinczinger brachte die Gastgeber bereits in der siebten Minute in Führung. Justus Gerlinger glich in der 32. Minute für Creglingen aus, doch nur drei Minuten später stellte Quentin Schmitt die erneute Führung des VfB her (35.). Nach der Pause sorgte Kevin Stützlein schließlich mit dem Treffer zum 2:2-Endstand in der 57. Minute für die Punkteteilung.
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