Da vorne steht die Kiste, und da haust du die Kugel rein. gibt Hannes Frank einen wertvollen Tipp, den dieser beherzigte. Übrigens: Rist gab zum Treffer des Tages die Vorlage. – Foto: HABSCHED

„Füreinander gearbeitet": 950 Fans sehen Derbysieg des TSV Jetzendorf

Besser hätte der Start in die neue Landesliga-Saison kaum laufen können: Der TSV Jetzendorf feierte zum Auftakt einen 1:0-Heimsieg im Derby gegen den FSV Pfaffenhofen – und das vor einer beeindruckenden Rekordkulisse von 950 Zuschauern.

Für den goldenen Treffer sorgte Hannes Frank, der in der 27. Minute nach einer Standardsituation eiskalt zuschlug. Der 26-Jährige ist in Topform. Schon beim 3:1 im Totopokal gegen Langquaid am vergangenen Wochenende hatte Frank alle drei TSV-Treffer erzielt. Gegen Pfaffenhofen machte der Offensivmann genau da weiter. Ein perfekter Tag war es auch für Markus Pöllner, der in der Sommerpause vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen war.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen sehr guten Gegner“, sagte Pöllner nach der Partie – und einem schwierigen Auftakt. Denn in der Anfangsphase hatte seine Mannschaft Probleme, ins Spiel zu finden. „Die ersten 15 Minuten standen wir unter Druck – auch, weil wir zwei, drei unnötige Fouls gemacht haben. So haben wir Pfaffenhofen in gefährliche Standardsituationen gebracht“, erklärte er. Besonders der Regionalliga-erfahrene Michael Senger sorgte mit seinen präzisen ruhenden Bällen für Gefahr. „Aber wir haben diese Situationen gut verteidigt“, lobte Pöllner die Arbeit seiner Defensivabteilung. Ab der 20. Minute fand der TSV Jetzendorf immer besser ins Spiel. „Wir waren griffiger in den Zweikämpfen, hatten eine gute Ordnung und Struktur gegen den Ball und haben auf Umschaltmomente gelauert.“ Dass das entscheidende Tor aus einer Standardsituation fiel, freute Pöllner besonders. „Darauf legen wir großen Wert. Das war in den letzten Jahren mein Aufgabenbereich als Co-Trainer – jetzt ist Wlad Beiz dafür zuständig, und er macht das sehr akribisch“, lobte Pöllner den spielenden Co-Trainer.

Nach der Pause erhöhte Pfaffenhofen die Schlagzahl und setzte den TSV unter Druck. „Uns war klar, dass sie eine Schippe drauflegen würden“, meinte Pöllner. Die Gäste hatten nun mehr Ballbesitz und drängten auf den Ausgleich. Doch abgesehen von einem gefährlichen Abschluss von Luka Brudtloff, der nach einer Flanke die Latte traf, ließ die TSV-Defensive kaum etwas zu. Mi., 23.07.2025, 19:00 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh 1 0 Abpfiff Die Gastgeber wiederum verpassten es, bei eigenen Kontern den Sack zuzumachen. Vielversprechende Situationen spielten sie nicht sauber aus. „Das müssen wir besser lösen“, ärgerte sich Pöllner ein wenig, denn so blieb es spannend.

1:0! TSV-Kapitän Ben Geuenich und Stefan Stöckl drehen jubelnd ab, Pfaffenhofens Yasin Keskin (links) und Maurice Unterhänger sind konsterniert. – Foto: HABSCHED