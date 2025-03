– Foto: Verein

Fürchterliche Bilder: Vereinsheim steht lichterloh in Flammen Harzliga 1 +++ Der SV Fortuna Dingelstedt wird von einem zestörerischen Feuer heimgesucht

Es sind fürchterliche Bilder, die der SV Fortuna Dingelstedt am Sonntagmorgen über Instagram verbreitet hat. Das Vereinsheim des Kreisligisten aus dem Harz stand in der Nacht von Sonnabend zum Sonntag lichterloh in Flammen.

"Gegen kurz vor Neun am gestrigen Abend kam die Meldung rein, dass es einen Großbrand in Dingelstedt am Westerntor geben soll", schreibt der Harzligist. Erst einmal habe man sich dabei nichts gedacht. "Doch als dann die ersten Bilder uns alle erreichten, hatten wir die traurige Gewissheit: Unser Sportlerheim brennt. Wir konnten es nicht fassen und auch am Morgen danach ist es immer noch schwer, alles irgendwie in Worte zu fassen." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SV Fortuna Dingelstedt (@fortunadingelstedt)

Dabei sind es vor allem die Emotionen, die mit diesem Ort in Verbindung standen. "So viele Erinnerungen, so viele Erfolge und so viele Tränen, die innerhalb einer Nacht einfach ausgelöscht wurden. Seien es die unzähligen Bilder von ehemaligen Mannschaften unseres Vereins, die im Eingangsbereich ausgestellt waren, bis hin zu unseren Trikots, welche wir in der Kabine gelagert haben. Gestern noch da, heute alles weg. Es ist einfach unbeschreiblich und wir alle stehen noch unter Schock", schreibt der Harzligist.

Spuren der Vernichtung zeigten sich am Sonntagmorgen - dort, wo eins das Vereinsleben zelebriert wurde. – Foto: Verein