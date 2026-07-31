»Fürchten keinen Gegner«: Brandten fordert nächsten Absteiger

Traumstart trifft auf Relegations-Frust-Bewältigung: Am 2. Spieltag der A-Klasse Regen steht im Brandtner Waldstadion ein vielversprechendes Duell an. Die SpVgg grüßt nach einem überzeugenden 4:1-Erfolg im Nachbarschaftsduell beim FC Rinchnach überraschend von der Tabellenspitze. Doch auch der Gast reist mit Rückenwind an: Absteiger March tütete zum Auftakt einen hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg gegen die Reserve des SV Geiersthal ein und möchte den Schwung nutzen, um sich früh in den oberen Gefilden festzusetzen.
Bei den Hausherren herrscht nach dem Kantersieg in Rinchnach naturgemäß gute Stimmung – auch wenn man den Erfolg im Lager der SpVgg richtig einzuordnen weiß. Die Treffer von Simon Franke, Johannes Probst, Lukas Probst (Foulelfmeter) und Julian Rauch bescherten der Elf von Manfred Schweikl zwar Platz eins, doch der Fokus bleibt scharf gestellt.
Der spielende Co-Trainer Johannes Probst betont die Grundphilosophie des Vereins: „Als ‚kleiner Dorfverein‘ sind wir sehr stolz, noch immer zwei Mannschaften für den Spielbetrieb melden zu können. In den vergangenen Jahren wurde es leider immer schwieriger, neue Spieler zu verpflichten. Schuld daran ist das liebe Geld. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, für Spieler kein Geld auszugeben. Wir spielen A-Klasse, da sollte nicht das Geld im Vordergrund stehen, sondern der Spaß am Fußball.“
Den gelungenen Auftaktsieg will der 30-Jährige keinesfalls überbewerten. Man habe schlichtweg die eigenen Chancen konsequent genutzt, ordnet der Abwehrspieler die drei Punkte nüchtern ein. Gleichwohl verhehlt er nicht die positive Wirkung des Auswärtserfolgs: „Natürlich beflügelt so ein Ergebnis und tut der Fußballseele auch mal gut.“
Eine Garantie für das kommende Wochenende sei das Resultat aber noch lange nicht. Für den Probst steht fest, dass man nun ganz klar weiter im Training Gas geben müsse, um am Sonntag die geforderte Leistung abzuliefern. Die Vorbereitung laufe wie gewohnt ab: „Wir bereiten uns wie auf jedes Spiel mit intensivem Training vor.“
Vor dem Duell vor heimischer Kulisse schickt der Routinier zudem eine selbstbewusste Ansage an den Kreisklassen-Absteiger: „Zuhause, in unserem kleinen Waldstadion, fürchten wir keinen Gegner und auch March muss dort erst bestehen.“ Das Rezept für den Erfolg steht für ihn bereits fest: „Die Marschroute ist klar, durch Kampf und Leidenschaft ins Spiel finden und dann schau ma mal, was am Ende rausspringt.“
Auf der Gegenseite zeigte der SV March bei seiner A-Klassen-Rückkehr nach dem bitteren Relegationsabstieg eine engagierte Leistung. Das goldene Tor von Jakob Dirmaier in der 57. Minute reichte der Mannschaft von Tobias Pointinger zum Auftaktdreier gegen Geiersthal II.
Marchs Trainer Tobias Pointinger blickt zufrieden, aber keineswegs blind vor Euphorie auf den Auftakt zurück. „Mit dem 1:0-Auftaktsieg gegen Geiersthal II sind wir natürlich sehr zufrieden. Es war die erwartet schwere Aufgabe gegen einen guten Gegner“, zieht der Übungsleiter sein Fazit. Zwar habe seine Elf insgesamt „leichte Feldvorteile“ besessen und sich auch die besseren Einschussmöglichkeiten erarbeitet, dennoch entwickelte sich eine enge Kiste. Pointinger sah „über weite Strecken ein intensives und umkämpftes Spiel auf Augenhöhe“, in dem seine Mannschaft die Partie schlicht früher hätte entscheiden müssen – weshalb es bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Das Fazit des Marcher Coaches fällt dennoch positiv aus: „Am Ende zählt aber, dass wir mit drei Punkten in die Saison gestartet sind. Gleichzeitig wissen wir, dass wir uns in den kommenden Wochen noch steigern müssen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen.“
Vor dem Gang ins Brandtner Waldstadion zollt Pointinger dem Überraschungs-Spitzenreiter gehörigen Respekt. „Mit der SpVgg Brandten erwartet uns ein starker Gegner. Sie haben bereits zum Ende der vergangenen Saison gute Ergebnisse erzielt und mit dem 4:1-Auftaktsieg gegen Rinchnach ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt“, analysiert der Trainer gewohnt sachlich. Das Resultat im Derby unterstreiche eindrucksvoll, „welche Qualität in dieser Mannschaft steckt.“ Dem SV-Taktgeber ist daher vollkommen klar, dass seine Truppe vor einer echten Reifeprüfung steht. Um etwas Zählbares aus Brandten zu entführen, fordert der Coach höchste Bereitschaft von seinen Schützlingen: Man müsse über die gesamte Spielzeit konzentriert auftreten, viel Einsatz und Laufbereitschaft zeigen und in den entscheidenden Situationen die eigenen Chancen konsequent nutzen. Sein klares Diktat für den 2. Spieltag: „Wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen, müssen wir alles in die Waagschale werfen.“
Auch die mittel- und langfristigen Ziele hat der Marcher Übungsleiter klar gesteckt: „Nach dem bitteren Relegationsabstieg wollen wir den Blick nach vorne richten und die neue Saison positiv gestalten. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt darauf, unsere jungen Spieler Schritt für Schritt an die erste Mannschaft heranzuführen und dort dauerhaft zu etablieren. Gleichzeitig wollen wir einen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Wenn es uns gelingt, bis zur Winterpause im oberen Tabellendrittel mitzuspielen und einen Platz unter den ersten vier zu behaupten, wäre das für uns ein realistisches und sehr gutes Zwischenziel.“
Ob der Brandtner Höhenflug in der Festung Waldstadion seine Fortsetzung findet oder der Kreisklassen-Absteiger aus March dem Spitzenreiter die Flügel stutzt, zeigt sich am Sonntag ab 15 Uhr – für Hochspannung und echten Kampf ist auf jeden Fall gesorgt!
Die weiteren Spiele des 2. Spieltags: