»Fürchten keinen Gegner«: Brandten fordert nächsten Absteiger A-Klasse Regen: SpVgg Brandten empfängt nach 4:1-Gala den SV March +++ Gäste wollen nach Relegationsabstieg oben festsetzen +++ Waldstadion rüstet sich fürs Spitzenspiel von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der SV March hat sich nach dem Abstieg aus der Kreisklasse neue Ziele gesetzt und diese stehen bei der SpVgg Brandten direkt auf dem Prüfstand. – Foto: Thomas Gierl

Traumstart trifft auf Relegations-Frust-Bewältigung: Am 2. Spieltag der A-Klasse Regen steht im Brandtner Waldstadion ein vielversprechendes Duell an. Die SpVgg grüßt nach einem überzeugenden 4:1-Erfolg im Nachbarschaftsduell beim FC Rinchnach überraschend von der Tabellenspitze. Doch auch der Gast reist mit Rückenwind an: Absteiger March tütete zum Auftakt einen hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg gegen die Reserve des SV Geiersthal ein und möchte den Schwung nutzen, um sich früh in den oberen Gefilden festzusetzen.

Brandten: „Im Waldstadion fürchten wir keinen Gegner“ Bei den Hausherren herrscht nach dem Kantersieg in Rinchnach naturgemäß gute Stimmung – auch wenn man den Erfolg im Lager der SpVgg richtig einzuordnen weiß. Die Treffer von Simon Franke, Johannes Probst, Lukas Probst (Foulelfmeter) und Julian Rauch bescherten der Elf von Manfred Schweikl zwar Platz eins, doch der Fokus bleibt scharf gestellt. Der spielende Co-Trainer Johannes Probst betont die Grundphilosophie des Vereins: „Als ‚kleiner Dorfverein‘ sind wir sehr stolz, noch immer zwei Mannschaften für den Spielbetrieb melden zu können. In den vergangenen Jahren wurde es leider immer schwieriger, neue Spieler zu verpflichten. Schuld daran ist das liebe Geld. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, für Spieler kein Geld auszugeben. Wir spielen A-Klasse, da sollte nicht das Geld im Vordergrund stehen, sondern der Spaß am Fußball.“

Den gelungenen Auftaktsieg will der 30-Jährige keinesfalls überbewerten. Man habe schlichtweg die eigenen Chancen konsequent genutzt, ordnet der Abwehrspieler die drei Punkte nüchtern ein. Gleichwohl verhehlt er nicht die positive Wirkung des Auswärtserfolgs: „Natürlich beflügelt so ein Ergebnis und tut der Fußballseele auch mal gut.“ Eine Garantie für das kommende Wochenende sei das Resultat aber noch lange nicht. Für den Probst steht fest, dass man nun ganz klar weiter im Training Gas geben müsse, um am Sonntag die geforderte Leistung abzuliefern. Die Vorbereitung laufe wie gewohnt ab: „Wir bereiten uns wie auf jedes Spiel mit intensivem Training vor.“

Vor dem Duell vor heimischer Kulisse schickt der Routinier zudem eine selbstbewusste Ansage an den Kreisklassen-Absteiger: „Zuhause, in unserem kleinen Waldstadion, fürchten wir keinen Gegner und auch March muss dort erst bestehen.“ Das Rezept für den Erfolg steht für ihn bereits fest: „Die Marschroute ist klar, durch Kampf und Leidenschaft ins Spiel finden und dann schau ma mal, was am Ende rausspringt.“ March: Respekt vor der Brandtner Formkurve Auf der Gegenseite zeigte der SV March bei seiner A-Klassen-Rückkehr nach dem bitteren Relegationsabstieg eine engagierte Leistung. Das goldene Tor von Jakob Dirmaier in der 57. Minute reichte der Mannschaft von Tobias Pointinger zum Auftaktdreier gegen Geiersthal II. Marchs Trainer Tobias Pointinger blickt zufrieden, aber keineswegs blind vor Euphorie auf den Auftakt zurück. „Mit dem 1:0-Auftaktsieg gegen Geiersthal II sind wir natürlich sehr zufrieden. Es war die erwartet schwere Aufgabe gegen einen guten Gegner“, zieht der Übungsleiter sein Fazit. Zwar habe seine Elf insgesamt „leichte Feldvorteile“ besessen und sich auch die besseren Einschussmöglichkeiten erarbeitet, dennoch entwickelte sich eine enge Kiste. Pointinger sah „über weite Strecken ein intensives und umkämpftes Spiel auf Augenhöhe“, in dem seine Mannschaft die Partie schlicht früher hätte entscheiden müssen – weshalb es bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Das Fazit des Marcher Coaches fällt dennoch positiv aus: „Am Ende zählt aber, dass wir mit drei Punkten in die Saison gestartet sind. Gleichzeitig wissen wir, dass wir uns in den kommenden Wochen noch steigern müssen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen.“

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Brandten Brandten SV March March 15:00 live PUSH