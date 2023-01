– Foto: Tim Rademacher

Für "Zusammenhalt in der Region": Hallen-Titelkämpfe in eigener Hand MSH-Hallencup +++ Frauen-Turnier in Riestedt dient als inoffizielle Hallenkreismeisterschaft

Offizielle Titelkämpfe um die Hallenkrone des Kreises gibt es bei den Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt schon seit einigen Jahren nicht mehr. In Mansfeld-Südharz soll sich das an diesem Sonnabend ändern. Beim MSH-Hallencup der Frauen wird der erste inoffizielle Hallenkreismeister gesucht.

„Wir wollen mit diesem Turnier den Frauenfußball in der Region noch populärer machen. Ich freue mich sehr darüber, dass so viele Mannschaften gemeldet haben. Das Interesse im Vorfeld des Turniers ist auch bei den Fans ziemlich groß“, berichtete Christian Lenneper, der gemeinsam mit Andreas Koch die Fäden der Organisation in seiner Hand hält, stolz gegenüber der MZ. Das Teilnehmerfeld ist dabei bunt gefächert. Die Großfeld-Vertretungen der SG Sangerhausen/Riestedt, wobei der SV Alemania Riestedt als Gastgeber eine eigene Mannschaft an den Start bringt, des SV Allstedt, des SV Germania Hergisdorf und des FSV Sittendorf sind ebenso dabei wie die Kleinfeld-Teams aus Sandersleben, Röblingen und Brücken. "Vor dem Turnier sagen wir nochmals Danke an die teilnehmenden Teams, die teilnehmenden Schiedsrichter und an alle, die im Vorfeld daran mitgewirkt haben", schreibt "Frauenpower - Fußball in Mansfeld-Südharz" als Mitorganisator auf seinem Facebook-Kanal. "Es geht für die Vereine ganz sicher um den Ehrgeiz, und das ist verständlich und auch gut so. Jedes Team möchte den größtmöglichen Erfolg, klar. Uns geht es aber vor allem ganz entscheidend um: Den Zusammenhalt in der Region", heißt es weiter. Und dieses Ziel haben die Veranstalter mit der Austragung der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft gewiss schon erreicht.