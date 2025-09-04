Für Wacker »ist das Wochenende gelaufen« - Oldschdod ohne Power!

Zwei Derbys standen an diesem Regionalliga-Freitagabend auf dem Tableau: Das eine fand in Oberbayern zwischen dem TSV Buchbach und dem SV Wacker Burghausen statt - und endete 3:1 für die Heimelf. Das andere ging in Unterfranken zwischen Viktoria Aschaffenburg und den Würzburger Kickers über die Bühne - und endete mit 0:1 für das Auswärtsteam.

Für die Truppe von Trainer Aleksandro Petrovic trafen in einer spannenden und kampfbetonten Partie zweimal Stoßberger und einmal Gashi auf kaltschnäuzige Art und Weise, wobei sich der Vizemeister aus Buchbach gegen die Werkself von der Salzach verdient durchsetzen konnte.

Das Goldene Tor für die Würzburger am Aschaffenburger Schönbusch markierte zwar Nischalke, doch als der überragende Mann bei den Kickers kristallisierte sich vor allem in Hälfte zwei Muteba heraus. Die Viktoria musste nach Rot für Idrissi die letzten 20 Minuten in Unterzahl absolvieren - und konnte insbesondere in der Offensive einmal mehr nicht überzeugen. Die Mannen von Aytac Sulu bleiben damit seit drei Spielen ohne Punktgewinn und ohne Torerfolg.

In Südost-Bayern gab es einen wichtigen Dreier für die DJK Vilzing, die sich mit einem beachtlichen 3:1-Wurf gegen die favorisierte U23 des 1. FC Nürnberg durchsetzen konnte. Die SpVgg Hankofen-Hailing hingegen hatte im Heimspiel gegen Aufsteiger Memmingen nichts zu melden, kämpfte jedoch in Unterzahl (nach zweimal Rot) engagiert bis zum Ende weiter. 4:0 hieß es nach 90 Minuten für die Gäste aus dem Schwabenland.

Unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft insbesondere in der ersten Hälfte zeigte sich Bayreuths Trainer Lukas Kling, dessen Elf bei Tabellenschlusslicht Schwaben Augsburg nicht über ein 2:2 hinauskam. Winklbauer brachte die Oldschdod zweimal in Führung, doch Schwabenritter Luburic egalisierte kurz vor Schluss nochmals den Spielstand. Bayreuth bleibt somit auch in der fünften Partie in Folge ungeschlagen - und Augsburg weiter sieglos am Ende der Tabelle...