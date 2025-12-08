Für Viktoria Goch wird es jetzt eng

Viktoria Goch hat in der Landesliga die zweite Begegnung innerhalb von vier Tagen knapp mit 2:3 verloren, obwohl mehr für die Mannschaft möglich gewesen wäre. Nach der Niederlage am Donnerstag vor eigenem Publikum gegen den VfB Speldorf musste sich der Aufsteiger am Sonntag beim 1. FC Lintfort ebenfalls mit 2:3 (1:2) geschlagen geben und fiel in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück.

„Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Wir haben besonders in der ersten Halbzeit fußballerisch ein sehr gutes Spiel gezeigt. Ich verliere dann lieber eine Partie nach so einer Leistung, als mir einen Sieg irgendwie erschlichen zu haben“, sagte der Gocher Trainer Kevin Wolze.

Der ehemalige Profi wird am Freitag, 20.15 Uhr, zum Abschluss der Hinrunde im Heimspiel gegen den SV Budberg ordentlich improvisieren müssen. Denn das Personal wird dann noch knapper sein bei der Viktoria, die bereits seit Wochen einige Spieler ersetzen muss. In Lintfort sahen Innenverteidiger Maximilian Fuchs, Außenbahnspieler Jakob Falkhofen und Stürmer Florian Ortstadt jeweils die Fünfte Gelbe Karte und sind gegen Budberg gesperrt. Somit werden nur noch 14 Spieler des Kaders, darunter zwei Torhüter, zur Verfügung stehen.

Die Viktoria erwischte beim 1. FC Lintfort einen guten Start. Levon Kürkciyan hätte seine Mannschaft früh in Führung bringen können. Doch er vergab in der zwölften Minute frei stehend die große Chance zum 1:0, das beinahe im Gegenzug dem Kontrahenten gelang. Carlos Pin (13.) traf für Lintfort.

Mühen bleiben vergeblich

Der Aufsteiger gab auf dem Platz aber weiter die Richtung vor und wurde nach einer halben Stunde dafür belohnt. Florian Ortstadt erzielte den Ausgleichstreffer gegen seinen Ex-Klub. Doch der Gastgeber ging wenig später erneut in Führung, als Max Fuchs (37.) nach einem Eckball ein Eigentor unterlief.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verlor die Viktoria dann etwas ihre spielerische Linie. „Da hatten wir gut 20 Minuten nicht die Ruhe am Ball und sind deshalb ein wenig unter Druck geraten“, so Wolze. Der Gastgeber nutzte das zum 3:1 durch Andre Rieger (59.), bei dem die Gocher das Pech hatten, das Gabriel Preuß auf rutschigem Geläuf ausgerutscht war.

Doch der Aufsteiger steckte nicht auf, kam wieder besser ins Spiel. Levon Kürkciyan (73.) verkürzte für die Viktoria, die anschließend alles versuchte, das Blatt noch zu wenden. „Die Mannschaft hat bis zum Schluss an sich geglaubt. Die Art und Weise, wie sie gespielt hat, hat mir gefallen“, sagte Kevin Wolze nach dem Abpfiff.

Viktoria Goch: Schneider - Hitzek (87. Wilbers), Fuchs, Brilski, Zaß (67. Möller) - Plum - Falkhofen (57. Preuß), Palla, Kürkciyan, Alt (84. Pauls) - Ortstadt.