Der SV Issum duelliert sich mit Wemb um den Aufstieg. – Foto: Susanne Schmidt

Für vier Kreisliga-Teams geht die Saison in die Verlängerung In der Kreisliga B wird ab Mittwoch in zwei Relegationsspielen noch der fünfte Absteiger ermittelt. Zudem gibt es eine vorsorgliche Relegation in der Kreisliga C, weil noch nicht klar ist, ob Alemannia Pfalzdorf in der Bezirksliga bleibt oder nicht.

Die Fußball-Saison ist nicht nur für den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf, der jetzt erst in einer Entscheidungsrunde mit zwei punktgleichen Konkurrenten in der Gruppe vier und dann eventuell noch in Relegationsspielen gegen Ratingen 04/19 II die Chance hat, den Klassenerhalt zu schaffen, nicht beendet. Sie geht auch für vier weitere Senioren-Teams des Kreises Kleve/Geldern in die Verlängerung.

Wemb und Issum kämpfen um den Aufstieg Germania Wemb, Vizemeister in der Gruppe zwei der Kreisliga C, und der SV Issum II, Tabellenzweiter in der Gruppe drei, ermitteln in einer Relegation ab dem heutigen Mittwoch die Mannschaft, die auf jeden Fall noch den Aufstieg in die Kreisliga B schafft. Eventuell rückt aber auch der Verlierer dieses Duells noch in die B-Liga auf. Dieser Fall tritt ein, wenn Alemannia Pfalzdorf nicht aus der Bezirksliga absteigt.