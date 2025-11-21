„Für viele Vereine geht es ums nackte Überleben" BFV-Präsident Bernd Schultz stellt sich zur Wiederwahl – doch finanzielle Sorgen der Vereine überschatten den Verbandstag

Am Samstag, dem 22. November 2025, tritt der Berliner Fußball-Verband zu seinem ordentlichen Verbandstag zusammen. Ab 9.30 Uhr beraten die Delegierten in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-Schöneberg (Hauptstraße 125a, 10827 Berlin) über die Zukunft des Verbands. Die Wiederwahl von Präsident Bernd Schultz, der fast 500 Vereine vertritt, gilt als Formsache. Überschattet wird die Versammlung jedoch von Sorgen über steigende Kosten, sinkende Einnahmen – und einem Dringlichkeitsantrag, der das Treffen zum Belastungstest machen könnte

Auslöser der Unruhe ist ein Beschluss, den die Berliner Vereine selbst im Jahr 2024 gefasst haben. Auf einem außerordentlichen Verbandstag, der sich ausschließlich mit den Finanzen befasste, stimmten die Delegierten höheren Strafen und Gebühren zu, um eine Unterdeckung von rund 300.000 Euro im Verbandshaushalt zu schliessen.

Was damals als Rettungsmaßnahme gedacht war, wird für viele Klubs nun zur Belastungsprobe. Die verschärften Regelungen treffen ausgerechnet jene Vereine, die ohnehin unter steigenden Kosten, weniger Sponsoren und rückläufigen Einnahmen leiden. An der Basis wächst die Angst, sich mit den eigenen Beschlüssen finanziell ins Aus zu manövrieren.

In vielen Berliner Amateurvereinen ist das Wort „Existenzangst“ keine Übertreibung mehr. Trainer fehlen, Schiedsrichter fehlen, Ehrenamtliche fehlen – und in vielen brechen die Einnahmen weg. Gleichzeitig laufen Rechnungen auf, die direkt mit Entscheidungen zusammenhängen, die die Vereine selbst auf einem außerordentlichen Verbandstag im November 2024 getroffen haben.

Probleme mit der Digitalisierung

Spätestens die Abbuchungen ab Sommer 2025 haben gezeigt, wie hart der Kurs wirkt. Aus der Regionalkonferenz Süd-West ist von „unverhältnismäßig hoher Belastung“ und existenzieller Bedrohung die Rede. Besonders kritisiert werden die digitale Abwicklung und die daran gekoppelten Strafen: verspätete oder fehlerhafte elektronische Spielberichte, kurzfristige Spielumlegungen, formale Fehler im Jugendbereich – jede Kleinigkeit kann Geld kosten. Die Abrechnungen sind seitenlang und ohne Hilfsmittel kaum kontrollierbar. Für Ehrenamtliche, die das neben Job und Familie stemmen, ist das kaum zu leisten.

Dringlichkeitsantrag beantragt Aussetzung der Beschlüsse

Darauf reagiert nun der Dringlichkeitsantrag 1 der Regionalkonferenz Süd-West der öffentlich einzusehen ist auf der Homepage des Berliner-Fußball-Verbandes. Der Antrag verlangt, die Beschlüsse vom 16.11.2024 sowie die Beiratsbeschlüsse vom 02.06.2025 in Bezug auf Strafen und Gebühren bis vorerst zum 31. März 2026 auszusetzen – das Datum ist ausdrücklich „verhandelbar“. Ab dem 1. Dezember 2025 sollen wieder die Regelungen gelten, die vor dem außerordentlichen Verbandstag galten. Kurz gesagt: zurück zu den alten Sätzen.

Auch der BFV soll ein Kostenproblem haben

Gleichzeitig stellt der Antrag fest, dass der BFV „ganz offensichtlich ein Kostenproblem“ hat. Dieses soll bis Ende März 2026 im Präsidium kritisch diskutiert und neu entschieden werden, bei Bedarf unter Hinzuziehung externer Fachleute. Strafen, die nur an elektronische Abläufe gekoppelt sind und im Hauptamt keinen großen Zusatzaufwand erzeugen, sollen drastisch gesenkt werden – zum Beispiel bei Spielumlegungen, die in einer Großstadt wie Berlin zum Alltag gehören. Zudem fordert die Regionalkonferenz, im Jugendbereich Sponsoren für Trainer-Lizenzgebühren zu finden, statt diese komplett auf die Vereine abzuwälzen. Auffällig: Die neuen Beiträge selbst werden mehrheitlich nicht infrage gestellt – im Fokus stehen Strafen, Gebührenpraxis und der digitale „Strafautomatismus“.