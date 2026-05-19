Für VfL Denklingen ist der Gegner in der Relegation ein Unbekannter

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Simon Ried vom VfL Denklingen (in Weiß) im Auswärtsspiel beim SV Bad Heilbrunn am 21. März 2026 – Foto: Holger Wieland

Der VfL Denklingen spielt am Dienstag das Hinspiel der Bezirksliga-Relegation gegen den TSV Zorneding. Trainer Christoph Schmitt weiß nur, dass der Gegner an der S-Bahn-Linie 4 liegt.

Dank des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) hat Christoph Schmitt keinerlei Probleme, Zorneding zumindest geographisch zu lokalisieren. „Das liegt an der S-Bahn-Strecke 4.“ Etwas komplizierter wird es für den Trainer des VfL Denklingen, die sportlichen Qualitäten der Zornedinger Kicker zu bestimmen. „Genaueres weiß ich nicht“, sagt der Coach des Vereins für Leibesübungen. Zum Kennenlernen besteht innerhalb dieser Woche ausreichend Gelegenheit. Die Denklinger bestreiten diesen Dienstagabend (19. Mai) um 18.30 Uhr im Zornedinger Sportpark das Hinspiel in der Relegation in der Bezirksliga gegen den TSV. Die endgültige Entscheidung, wer in die zweite Runde einziehen wird, fällt am kommenden Samstag (23. Mai) in Denklingen.

Rückspiel auf eigenem Platz ist für Denklingens Trainer ein Vorteil

„Ich sehe das als Vorteil für uns“, ist Schmitt froh darüber, die zweite Partie auf eigenem Terrain bestreiten zu können. Diesen Vorteil hat sich seine Elf dadurch gesichert, dass sie in der Bezirksliga Süd die Saison auf dem 13. Platz abgeschlossen hat, während der TSV in der Gruppe Ost nicht über den 14. Rang hinausgekommen ist. Informationen über den Gegner standen dem Übungsleiter bis auf die handelsüblichen keine zur Verfügung.

Der Drittletzte aus dem Osten kassierte mit 53 Gegentoren die viertmeisten in seiner Staffel und verfügt auch in der Offensive jedoch über keine außergewöhnlichen Verhaltensauffälligkeiten, jedenfalls nicht im Positiven. 41 Tore bedeuten den zweitschwächsten Wert der Liga. Gefährlichster Angreifer ist Maximilian Hotz mit neun Buden. „Ich kenne einen Trainer, der mit seiner Mannschaft gegen Zorneding gespielt hat“, hofft Schmitt, noch aussagekräftigere Informationen erhalten zu können.

Denklingens Offensive war zuletzt recht treffsicher

Entscheidender ist jedoch, was er über sein eigenes Team sagen kann. Und da passt in der letzten Saisonphase vieles auf einmal so gut wie noch nie in dem gesamten Jahr. Aus den vergangenen drei Ligaspielen haben die Denklinger zwei Siege gegen den SV Pullach und den MTV München geholt sowie ein Unentschieden in Gilching erstritten. Das ist auch ein Verdienst der Angreifer, die sich von Spiel zu Spiel steigerten und plötzlich die Effektivität an den Tag legen, die ihnen lange gefehlt hat. Weil Lukas Greif, Hannes Rambach und Simon Ried gleich mehrfach trafen, fällt es schwer, die Denklinger Offensive auszurechnen.

Teilnahme an der Relegation steht für Denklingen schon länger fest

Die kleine Erfolgssträhne zum Abschluss der Runde hat das eigene Selbstbewusstsein wieder aufpoliert, das während des Jahres unter mehreren schwächeren Auftritten gelitten hat. „Wichtig für uns ist, dass wir mit einem guten Gefühl in die Spiele hineingehen“, sagt der Coach. Da bereits seit mehreren Wochen feststand, dass die Mannschaft in der Relegation landen wird, konnten sich die Kicker auch mental ausgiebig mit der Situation auseinandersetzen. Die Relegation besitzt deshalb nicht den Status eines letzten, schier unüberwindlichen Hindernisses am Ende der Saison. „Sie ist für uns alle ein Highlight“, freut sich Schmitt auf den Saisonhöhepunkt.