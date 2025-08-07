»Für unsere Verhältnisse brutaler Transfer«: Schrepel kommt zum SV 22

Freude beim A-Klassisten SV 1922 Zwiesel. Nach dem geglückten Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Spielen, können die Glasstädter noch zwei Neuzugänge vermelden. Mit Florian Schrepel wurde ein bemerkenswerter Transfer getätigt. Der Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung vom Bezirksligisten TSV Grafenau an den Rotwald und rückt als Co- Spielertrainer an die Seite der beiden Chefanweiser Tobias Simmeth und Manfred Zaglauer .

Der großgewachsene Stürmer sorgte vor allem bei seinem Heimatverein SpVgg Oberkreuzberg durch zahlreiche Tore für Furore und brachte es seit seinem Wechsel im Sommer 2024 auf insgesamt 33 Bezirksliga-Einsätze. Jetzt wagt er seine ersten Schritte im Trainerbereich. "Für unsere Verhältnisse ist Flo ein brutaler Transfer. Solche Stürmer sind rar und gesucht, dementsprechend ist der gesamte Verein überglücklich über seine Zusage. Mit 27 Jahren ist er jetzt im perfekten Alter, dementsprechend wird er uns auf dem Platz als Spieler unglaublich weiterhelfen und als Co-Trainer frischen Wind in die Mannschaft bringen“, zeigt sich SV-Fußballchef "Poldi" Simmeth zuversichtlich.







"Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung. Für mich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt diesen Schritt zu gehen und bin froh, dass die SV-Verantwortlichen mir das Vertrauen schenken. Ich versuche dem Team mit meiner bereits gesammelten Erfahrung – am besten mit möglichst vielen Toren - zu helfen und bin überzeugt, dass wir die nötige Qualität im Kader haben, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt Schrepel, der sich bei den "Stodbärn" zuletzt mit der "Joker-Rolle" begnügen musste.



